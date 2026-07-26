26 जुलाई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

उन्नाव

उन्नाव में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह: डीएम की बड़ी कार्रवाई, फर्म पर मुकदमा, एक निलंबित

CM mass marriage: उन्नाव में सामूहिक विवाह योजना में अनियमितता पाए जाने पर डीएम ने पटल सहायक को निलंबित कर दिया। सहायक विकास अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। समाज कल्याण अधिकारी से भी जवाब मांगा गया है।
2 min read
Google source verification

उन्नाव

image

Narendra Awasthi

Jul 26, 2026

डीएम की बड़ी कार्रवाई, फोटो सोर्स- उन्नाव सूचना विभाग

डीएम की बड़ी कार्रवाई, फोटो सोर्स- उन्नाव सूचना विभाग

Corruption in CM Mass Marriage Ceremony: उन्नाव में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में जोड़ों को दिए गए उपहार में हुई अनियमित के खिलाफ जांच बताई गई थी। जांच मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित की गई थी, जिसमें एटीएम भी शामिल थी। 3 सदस्यीय जांच कमेटी ने जांच के बाद अपनी रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंप दी, जिसमें शिकायत सही पाई गई। जिलाधिकारी के निर्देश पर फर्म के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर ब्लैक लिस्ट किया गया है। इसके साथ ही पटल सहायक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। सामग्री वितरण करने में नामित सहायक विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई प्रस्तावित की गई है। वहीं, जिला समाज कल्याण अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया है। ‌

24 जुलाई 2026 को हुआ था कार्यक्रम

उत्तर प्रदेश के उन्नाव‌ में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 24 जुलाई 2026 को आयोजन किया गया था। एक प्राइवेट स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में जोड़ों को दिए गए उपहारों में गड़बड़ी की शिकायत मिली थी। जिलाधिकारी घनश्याम मीना ने जांच कमेटी बनाई थी, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद सख्त कार्रवाई की गई है।

459 जोड़ों का हुआ था विवाह

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 459 जोड़ों का विवाह हुआ था, जिसमें प्रत्येक जोड़े को दो-दो गद्दे उपहार में दिए जाने थे। कुल 918 गद्दों में से कुछ गद्दों के कवर पर राजनीतिक दल के चिन्ह से मिलती-जुलती डिजाइन पाई गई, जिस पर खूब चर्चा हुई। इस संबंध में शिकायत भी की गई। जिलाधिकारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के निर्देश दिए थे।

सीडीओ की अध्यक्षता में बनी थी कमेटी

मुख्य विकास अधिकारी कृति राज की अध्यक्षता में अपर जिला अधिकारी वित्त एवं राजस्व, वरिष्ठ कोषाधिकारी, उपायुक्त उद्योग की तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की गई। समिति ने जांच कर अपनी रिपोर्ट डीएम को सौंप दी। मिली रिपोर्ट के आधार पर डीएम ने यह कार्रवाई की है।

समाज कल्याण अधिकारी से मांगा गया स्पष्टीकरण

डीएम के निर्देश पर सदर कोतवाली में आपूर्तिकर्ता फर्म के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। वहीं उपहार सामग्री प्राप्त करने वाले पटल सहायक को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में जोड़ों को सामग्री वितरण में नामित सहायक विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही जिला समाज कल्याण अधिकारी से पूरे मामले में स्पष्टीकरण मांगा गया है।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नई एसआईटी, DIG और SSP शामिल

ये भी पढ़ें
श्री राम, फोटो सोर्स- X श्री राम जन्मभूमि अयोध्या धाम

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

26 Jul 2026 07:07 pm

Published on:

26 Jul 2026 07:03 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Unnao / उन्नाव में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह: डीएम की बड़ी कार्रवाई, फर्म पर मुकदमा, एक निलंबित

बड़ी खबरें

View All

उन्नाव

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

‘उद्घाटन के 12 दिन बाद ही धंस गया एक्सप्रेस-वे’, उन्नाव में कोरारी के पास 5 से 7 मीटर धंसी सड़क, सपा ने उठाए सवाल

Unnao Greenfield Expressway Sinks
उन्नाव

‘ब्रजभूषण शरण सिंह को कोई सीरियस नहीं लेता’, BJP विधायक अनिल सिंह बोले-सार्वजनिक बयान देने से पहले तथ्यों पर विचार करना जरूरी

BJP MLA Anil Singh targeted brij bhushan sharan singh know what he said
उन्नाव

Unnao Property Dispute Case: उन्नाव में प्लॉट रजिस्ट्री से पहले पति को जिंदा जलाने का आरोप, मौत से पहले पत्नी का लिया नाम

Unnao News Unnao Property Dispute Unnao Crime News
उन्नाव

‘बातों में उलझाया और बदल लिया ATM’, उन्नाव पुलिस ने दबोचा शातिर क्रिमिनल, कई जिलों में दर्ज हैं मुकदमे

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी, फोटो सोर्स- उन्नाव पुलिस
उन्नाव

11 अधिकारियों का स्थानांतरण: उन्नाव में नवागत उप जिलाधिकारियों को जिम्मेदारी, फाल्गुनी सिंह सफीपुर SDM

जिलाधिकारी घनश्याम मीणा, फोटो सोर्स- उन्नाव सूचना विभाग
उन्नाव
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.