Unnao Property Dispute Case: उन्नाव में प्लॉट रजिस्ट्री से पहले पति को जिंदा जलाने का आरोप, मौत से पहले पत्नी का लिया नाम

सदर कोतवाली पुलिस ने बताया कि पहले हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया था, लेकिन हृदयेश की मौत के बाद अब केस में हत्या की धारा भी जोड़ी जाएगी। पुलिस दोनों पक्षों के बयानों, फॉरेंसिक साक्ष्यों और अस्पताल में दर्ज मृतक के बयान के आधार पर जांच आगे बढ़ा रही है। फिलहाल यह मामला कई सवाल खड़े कर रहा है। एक ओर मृतक का मरने से पहले दिया गया बयान है, तो दूसरी ओर पत्नी का दावा कि पति ने खुद आग लगाई। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही घटना की असली तस्वीर सामने आएगी।