11 अधिकारियों का स्थानांतरण: उन्नाव में नवागत उप जिलाधिकारियों को जिम्मेदारी, फाल्गुनी सिंह सफीपुर SDM

Officers Transferred: उन्नाव में नवागत उप जिलाधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी गई है। जिलाधिकारी कार्यालय से जारी सूचना में कुल 11 अधिकारियों के नाम लिस्ट में शामिल है, जिसमें नगर मजिस्ट्रेट भी शामिल है। इसके साथ ही कुल 10 उप जिलाधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है। जिसमें राजेश कुमार विश्वकर्मा, फाल्गुनी सिंह, दिग्विजय सिंह, पुष्कर नाथ चौधरी, लोकेश कुमार, राजेंद्र सिंह, धर्मेंद्र कुमार सिंह, कहकशां अंजुम शामिल है। जिलाधिकारी घनश्याम मीणा के आदेश पर यह स्थानांतरण किया गया है। दरअसल बीते दिनों जिले के उप जिलाधिकारियों का स्थानांतरण किया गया था। जिनकी जगह नए उप जिलाधिकारियों को भेजा गया था। अब उनके कार्यक्षेत्र का वितरण किया गया है।