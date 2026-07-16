16 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

औरैया

औरैया में डॉक्टर के नदी में छलांग लगाने का मामला: शव बरामद, नर्सिंग होम संचालक किया गया गिरफ्तार

Doctor suicide case: औरैया में नदी में छलांग लगाकर आत्महत्या करने वाले डॉक्टर का शव आज बरामद कर लिया गया है। एसपी ने बताया कि मिली तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर नर्सिंग होम संचालक को गिरफ्तार कर लिया गया है।
2 min read
Google source verification

औरैया

image

Narendra Awasthi

Jul 16, 2026

औरैया पुलिस अधीक्षक, फोटो सोर्स- औरैया पुलिस

औरैया पुलिस अधीक्षक, फोटो सोर्स- औरैया पुलिस

Auraiya Doctor Suicide Case: औरैया में डॉक्टर सौरभ बाजपेई के आत्महत्या के मामले में पुलिस ने नर्सिंग होम संचालक को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं रात भर चले सर्च अभियान के बाद शव को भी बरामद कर लिया गया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद मृतक परिजन भी मौके पर पहुंच गए। एसपी ने बताया कि मिली तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामला 15 जुलाई 2026 का है। जब डॉक्टर ने फेसबुक लाइव में आत्महत्या का कारण बताने के बाद यमुना नदी में छलांग लगा दी थी।

मारपीट से क्षुब्ध डॉक्टर ने किया आत्महत्या

उत्तर प्रदेश के औरैया में राम अवतार मेमोरियल हॉस्पिटल उस समय विवादों में आ गया जब लखीमपुर खीरी के रहने वाले डॉक्टर सौरभ बाजपेई ने फेसबुक लाइव पर नर्सिंग होम संचालक और उनके रिश्तेदारों पर गंभीर आरोप लगाया। फेसबुक लाइव में डॉक्टर सौरभ बाजपेई ने बताया कि वह नर्सिंग होम स्थित कमरे से वह दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे थे। इसी बीच नर्सिंग होम संचालक डॉक्टर एसके सिंह के जीजा सर्वेश सिंह ने उनके साथ मारपीट की और कमरे में ही बंद कर दिया।

कमरे में बंद किया गया

फेसबुक लाइव में सौरव बाजपेई ने बताया कि उन्हें कमरे में बंधक बनाया गया है। जब भी वह यहां से छूटेंगे तो आत्महत्या कर लेंगे। उन्होंने अपने वीडियो में सर्वेश सिंह और उसके लड़के गौरव सिंह पर आरोप लगाया है। औरैया थाना प्रभारी के खिलाफ भी बयान दिया है। जिसमें उन्होंने बताया कि औरैया थाना प्रभारी ठाकुर होने के कारण सर्वेश सिंह की मदद कर रहे हैं और उन पर समझौता करने का दबाव बना रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उन्होंने न्याय की मांग की है। घटना की जानकारी मिलते ही मृतक परिजनों में कोहराम मच गया। उनका रो-रोकर बुरा हाल है।

क्या कहते हैं पुलिसअधीक्षक?

पुलिस अधीक्षक अभिषेक भारती ने बताया कि यमुना नदी से रेस्क्यू टीम ने आज शव को बरामद कर लिया है। जिसकी शिनाख्त सौरव बाजपेई (30) पुत्र नंदकिशोर बाजपेई निवासी लखीमपुर खीरी के रूप में हुई है। परिजन मौके पर मौजूद हैं। जिनसे पूछताछ की जा रही है।

मुकदमा दर्ज कर किया गया गिरफ्तार

मृतक परिजन ने लिखित तहरीर में बताया है कि राम अवतार मेमोरियल अस्पताल के संचालक एसके सिंह, उनके रिश्तेदारों ने मारपीट की है। इस दौरान गाली भी दी गई। जिससे क्षुब्ध होकर सौरव बाजपेई ने नदी में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। मिली तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। होटल के संचालक एसके सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है।


प्रयागराज में बस में बनी आग का गोला, जालौन-औरैया हाईवे पर कार बाइक की टक्कर में दो की मौत

ये भी पढ़ें
Road Accident

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

16 Jul 2026 06:45 pm

Published on:

16 Jul 2026 06:45 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Auraiya / औरैया में डॉक्टर के नदी में छलांग लगाने का मामला: शव बरामद, नर्सिंग होम संचालक किया गया गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

औरैया

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

औरैया में फेसबुक लाइव के बाद डॉक्टर के नदी में छलांग लगाने का मामला: नहीं मिली डेड बॉडी, सर्च अभियान जारी

घटना की जानकारी देते क्षेत्राधिकारी, फोटो सोर्स- औरैया पुलिस
औरैया

मुजफ्फरनगर फैक्टरी का खौफनाक सच: 6 महीने तक कैद रहा शिवम, घर लौटा तो मां की आंखों से थम नहीं रहे आंसू

Muzaffarnagar factory labor scam
औरैया

कानपुर में बेटी को ‘किन्नर’ बताकर पिता ने लाठी-डंडों से पीटा, फिर मरणासन्न हालत में नहर में फेंका

patiala house court directs release
औरैया

’25 हजार इनाम, मर्डर समेत कई मुकदमे दर्ज’, बदमाश का एनकाउंटर, औरैया पुलिस की बड़ी कार्रवाई

25000 reward Criminal Encounter
औरैया

सिपाही ने महिला से की शर्मनाक हरकत: काग्रेस ने ऑडियो शेयर करके UP पुलिस और सरकार को घेरा, आरोपी पर गिरी गाज

UP Police, Viral Audio
औरैया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.