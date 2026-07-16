औरैया में डॉक्टर के नदी में छलांग लगाने का मामला: शव बरामद, नर्सिंग होम संचालक किया गया गिरफ्तार

Auraiya Doctor Suicide Case: औरैया में डॉक्टर सौरभ बाजपेई के आत्महत्या के मामले में पुलिस ने नर्सिंग होम संचालक को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं रात भर चले सर्च अभियान के बाद शव को भी बरामद कर लिया गया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद मृतक परिजन भी मौके पर पहुंच गए। एसपी ने बताया कि मिली तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामला 15 जुलाई 2026 का है। जब डॉक्टर ने फेसबुक लाइव में आत्महत्या का कारण बताने के बाद यमुना नदी में छलांग लगा दी थी।