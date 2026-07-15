जालौन-औरैया हाईवे पर दर्दनाक हादसा: कार बाइक की टक्कर में दो की मौत, एक की हालत गंभीर

Road Accident: प्रयागराज और जालौन-औरैया हाईवे पर हुए दो अलग-अलग सड़क हादसों ने एक बार फिर यातायात सुरक्षा की चिंता बढ़ा दी है। प्रयागराज के करछना थाना क्षेत्र के धरवारा खेसका गांव के पास बुधवार दोपहर करीब 1 बजे सवारियों से भरी बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर के बाद बस में आग लग गई। आसपास के लोगों ने साहस दिखाते हुए यात्रियों को खींचकर बाहर निकाला। बस में आग तेजी से फैली और पूरी बस जलकर राख हो गई। पुलिस और फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। सभी यात्री सुरक्षित हैं, लेकिन बस का ड्राइवर घटना के बाद कूदकर भाग गया।