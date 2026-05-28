28 मई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जालौन

मौसम का ‘रेड अलर्ट’, जालौन समेत 22 जिलों में तूफान की दस्तक, अगले 24 घंटे रहिए सतर्क

Weather News:अगले 24 घंटों के दौरान जालौन समेत कई जिलों में तेज आंधी और खराब मौसम का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने, सुरक्षित स्थानों पर रहने और जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलने की अपील की है।

2 min read
Google source verification

जालौन

image

Avanish Kumar

May 28, 2026

IMD ALERT

आंधी-तूफान का अलर्ट (AI जनरेटेड इमेज)

Weather News: जालौन समेत 22 जिलों में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए प्रदेश के कई जिलों में तेज आंधी और खराब मौसम की संभावना जताई है। विभाग की ओर से जारी रेड अलर्ट के बाद प्रशासन भी सतर्क हो गया है। खास तौर पर पश्चिमी और बुंदेलखंड क्षेत्र के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ धूल भरी आंधी चल सकती है। लोगों से घरों में सुरक्षित रहने और बेहद जरूरी होने पर ही बाहर निकलने की अपील की गई है।

पश्चमी यूपी और बुंदेलखंड सहित कई जिलों में अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, जालौन, हमीरपुर, महोबा और झांसी समेत आसपास के क्षेत्रों में तेज आंधी आने की संभावना है। कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बिजली चमकने और हल्की बारिश के भी आसार जताए गए हैं। Storm Alert और Heavy Wind को लेकर प्रशासन लगातार निगरानी बनाए हुए है।

बुंदेलखंड के जालौन जिले में भी मौसम विभाग के अलर्ट के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। जिला प्रशासन ने लोगों से खुले स्थानों, पेड़ों और कमजोर भवनों के पास खड़े न होने की सलाह दी है। किसानों को भी खेतों में काम करते समय सावधानी बरतने को कहा गया है। Weather Update को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है।

40 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि तेज हवाओं की रफ्तार 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है, जिससे बिजली आपूर्ति और यातायात प्रभावित हो सकता है। आंधी को देखते हुए नगर निगम और बिजली विभाग की टीमें भी सतर्क कर दी गई हैं। प्रशासन ने लोगों से सोशल Media पर फैलने वाली अफवाहों से बचने और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करने की अपील की है। Thunderstorm और Dust Storm की आशंका को लेकर भी चेतावनी जारी की गई है।

बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह

आपदा प्रबंधन विभाग ने आपात स्थिति में तुरंत हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करने को कहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक बदलते मौसम और पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की वजह से प्रदेश में अचानक मौसम खराब हो रहा है। ऐसे में बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने साफ कहा है कि अगले 24 घंटे बेहद महत्वपूर्ण हैं और थोड़ी सी लापरवाही नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। IMD Alert और Weather Forecast पर लगातार नजर बनाए रखने की सलाह दी गई है।

ये भी पढ़ें

Weather Update: 28, 29, 30 मई को झमाझम बारिश के साथ आएगा आंधी तूफान; नौतपा में गर्मी से मिलेगी राहत! यूपी वेदर अपडेट
नोएडा
heavy rain in 28 29 30 31 may relief from heat during nautapa up latest weather update

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

weather alert

Weather Alert in UP

मौसम समाचार

weather news

weather report

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

28 May 2026 07:45 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Jalaun / मौसम का ‘रेड अलर्ट’, जालौन समेत 22 जिलों में तूफान की दस्तक, अगले 24 घंटे रहिए सतर्क

बड़ी खबरें

View All

जालौन

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Jalaun News:चार साल की मासूम की हत्या से हिला जालौन, मां पर ही लगा गला दबाकर मारने का आरोप

Jalaun, Aata Thana, Akbarpur Itoura, mother kills daughter, domestic dispute, child murder case, Uttar Pradesh crime news, tragic incident, family dispute, forensic investigation, police action, Kalpi, rural news, sensational case
जालौन

CBSE Result 2026: जालौन की कामना गौतम बनीं जिले की नंबर-1 टॉपर, 98% अंकों से रचा रिकॉर्ड

CBSE Result 2026, Jalaun News, District Topper, Kamna Gautam, School Topper, Education News India, CBSE Inter Result, Uttar Pradesh News, Aldrich Public School, Student Achievement
जालौन

जालौन में दर्दनाक घटना: महिला और पुलिस पर गंभीर आरोप लगा युवक नदी में कूदा

मृतक की फाइल फोटो, फोटो सोर्स- परिजन
जालौन

नम आंखों से चारों पुलिसकर्मियों को अंतिम सलामी: शव से लिपटकर बिलखती रही प्रदीप की पत्नी, ढाई महीने पहले हुई थी शादी

Haryana accident
जालौन

एक ही घर से उठी दो अर्थियां; माता-पिता के शवों के पास भूखी-प्यासी रोती रही मासूम, जालौन का ये पूरा केस है क्या?

husband wife commit suicide together in front of 6 month old daughter incident in jalaun crime news up
जालौन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.