मौसम का ‘रेड अलर्ट’, जालौन समेत 22 जिलों में तूफान की दस्तक, अगले 24 घंटे रहिए सतर्क

आपदा प्रबंधन विभाग ने आपात स्थिति में तुरंत हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करने को कहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक बदलते मौसम और पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की वजह से प्रदेश में अचानक मौसम खराब हो रहा है। ऐसे में बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने साफ कहा है कि अगले 24 घंटे बेहद महत्वपूर्ण हैं और थोड़ी सी लापरवाही नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। IMD Alert और Weather Forecast पर लगातार नजर बनाए रखने की सलाह दी गई है।