मौसम का ‘रेड अलर्ट’, जालौन समेत 22 जिलों में तूफान की दस्तक, अगले 24 घंटे रहिए सतर्क

आंधी-तूफान का अलर्ट (AI जनरेटेड इमेज)
Weather News: जालौन समेत 22 जिलों में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए प्रदेश के कई जिलों में तेज आंधी और खराब मौसम की संभावना जताई है। विभाग की ओर से जारी रेड अलर्ट के बाद प्रशासन भी सतर्क हो गया है। खास तौर पर पश्चिमी और बुंदेलखंड क्षेत्र के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ धूल भरी आंधी चल सकती है। लोगों से घरों में सुरक्षित रहने और बेहद जरूरी होने पर ही बाहर निकलने की अपील की गई है।
मौसम विभाग के अनुसार सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, जालौन, हमीरपुर, महोबा और झांसी समेत आसपास के क्षेत्रों में तेज आंधी आने की संभावना है। कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बिजली चमकने और हल्की बारिश के भी आसार जताए गए हैं। Storm Alert और Heavy Wind को लेकर प्रशासन लगातार निगरानी बनाए हुए है।
बुंदेलखंड के जालौन जिले में भी मौसम विभाग के अलर्ट के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। जिला प्रशासन ने लोगों से खुले स्थानों, पेड़ों और कमजोर भवनों के पास खड़े न होने की सलाह दी है। किसानों को भी खेतों में काम करते समय सावधानी बरतने को कहा गया है। Weather Update को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है।
मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि तेज हवाओं की रफ्तार 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है, जिससे बिजली आपूर्ति और यातायात प्रभावित हो सकता है। आंधी को देखते हुए नगर निगम और बिजली विभाग की टीमें भी सतर्क कर दी गई हैं। प्रशासन ने लोगों से सोशल Media पर फैलने वाली अफवाहों से बचने और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करने की अपील की है। Thunderstorm और Dust Storm की आशंका को लेकर भी चेतावनी जारी की गई है।
आपदा प्रबंधन विभाग ने आपात स्थिति में तुरंत हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करने को कहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक बदलते मौसम और पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की वजह से प्रदेश में अचानक मौसम खराब हो रहा है। ऐसे में बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने साफ कहा है कि अगले 24 घंटे बेहद महत्वपूर्ण हैं और थोड़ी सी लापरवाही नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। IMD Alert और Weather Forecast पर लगातार नजर बनाए रखने की सलाह दी गई है।
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