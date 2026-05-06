नम आंखों से चारों पुलिसकर्मियों को अंतिम सलामी: शव से लिपटकर बिलखती रही प्रदीप की पत्नी, ढाई महीने पहले हुई थी शादी

पुलिसकर्मियों की अंतिम विदाई के मौके पर DG आलोक कुमार ने कहा कि चारों पुलिसकर्मियों के घर से एक-एक सदस्य को नौकरी और 1.90-1.90 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। विदाई के मौके पर DG आलोक सिंह, IG आकाश कुलहरी, कालपी विधायक विनोद चतुर्वेदी, DM राजेश कुमार पांडेय, SP विनय कुमार सिंह, ASP डॉ. ईशान सोनी, CO उरई राजीव शर्मा, कोंच CO परमेश्वर प्रसाद, कालपी CO अवधेश कुमार सिंह, माधौगढ़ CO अंबुज यादव और जालौन CO शैलेंद्र बाजपेई समेत तमाम लोग मौजूद रहे।