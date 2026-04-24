रिजल्ट का सदमा: घर में अकेली थी राधा,सहेलियों ने खिड़की से देखा तो उड़ गए होश

जानकारी के अनुसार, सुलखना गांव निवासी राजबहादुर जाटव की बेटी राधा गंभीर सिंह इंटर कॉलेज, छिरिया सलेमपुर से इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रही थी। गुरुवार शाम को यूपी बोर्ड का रिजल्ट आया। शुक्रवार को राधा घर पर अकेली थी। पिता किसी काम से कोंच गए थे, मां पड़ोस में एक शोक सभा में थीं और भाई शिवम भी घर से बाहर था। राधा ने जब अपना रिजल्ट चेक किया तो वह बायोलॉजी ग्रुप के तीन विषयों में पास नहीं हो पाई थी। रिजल्ट देखकर वह काफी परेशान हो गई। अकेलेपन और तनाव के चलते उसने कमरे के अंदर से दरवाजा बंद कर लिया।