Jalaun News:घात, पिटाई और फिर कार से रौंदा: उरई में 65 वर्षीय बुजुर्ग पर दरिंदगी की हद पार

जालौन,उरई के सिरसा कलार थाना क्षेत्र में एक 65 वर्षीय वृद्ध पर कार सवार युवकों द्वारा की गई बर्बर मारपीट और उसके बाद कार चढ़ाने की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। गंभीर रूप से घायल वृद्ध को पहले उरई मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां हालत नाजुक होने पर चिकित्सकों ने उसे झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। पुलिस ने मामले में चार नामजद समेत दो अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है और उनकी तलाश शुरू कर दी है।