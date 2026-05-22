Jalaun News:चार साल की मासूम की हत्या से हिला जालौन, मां पर ही लगा गला दबाकर मारने का आरोप

यह घटना बृहस्पतिवार देर रात करीब 12 बजे की बताई जा रही है। ग्रामीण राजकुमार अपने परिवार के साथ घर में सो रहे थे। उनके साथ दो बेटे उमंग और मयंक अलग चारपाई पर सो रहे थे, जबकि पत्नी विनीता अपनी चार साल की बेटी नैना के साथ दूसरी चारपाई पर लेटी हुई थी। रात के सन्नाटे में जब पूरा परिवार गहरी नींद में था, तभी कथित तौर पर विनीता ने अपनी मासूम बेटी पर हमला कर दिया और उसका गला दबा दिया।बताया जा रहा है कि मासूम बच्ची अपनी जान बचाने के लिए छटपटाई, लेकिन कुछ ही देर में उसकी सांसें थम गईं।