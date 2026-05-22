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Jalaun News:चार साल की मासूम की हत्या से हिला जालौन, मां पर ही लगा गला दबाकर मारने का आरोप

Jalaun Crime News:जालौन के अकबरपुर इटौरा गांव में घरेलू विवाद के बीच एक मां पर अपनी चार साल की बेटी की गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगा है। देर रात हुई इस घटना से गांव में सनसनी फैल गई। पुलिस ने आरोपी महिला को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है।

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जालौन

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Avanish Kumar

May 22, 2026

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घटनास्थल पर जांच करती पुलिस

जालौन जिले के आटा थाना क्षेत्र अंतर्गत अकबरपुर इटौरा गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक मां पर अपनी ही चार वर्षीय बेटी की गला दबाकर हत्या करने का गंभीर आरोप लगा है। इस दर्दनाक वारदात के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई और हर कोई स्तब्ध रह गया।

आधी रात को हुआ खौफनाक कांड

यह घटना बृहस्पतिवार देर रात करीब 12 बजे की बताई जा रही है। ग्रामीण राजकुमार अपने परिवार के साथ घर में सो रहे थे। उनके साथ दो बेटे उमंग और मयंक अलग चारपाई पर सो रहे थे, जबकि पत्नी विनीता अपनी चार साल की बेटी नैना के साथ दूसरी चारपाई पर लेटी हुई थी। रात के सन्नाटे में जब पूरा परिवार गहरी नींद में था, तभी कथित तौर पर विनीता ने अपनी मासूम बेटी पर हमला कर दिया और उसका गला दबा दिया।बताया जा रहा है कि मासूम बच्ची अपनी जान बचाने के लिए छटपटाई, लेकिन कुछ ही देर में उसकी सांसें थम गईं।

बिजली जाने से खुला राज

घटना का खुलासा उस समय हुआ जब रात करीब 12 बजे गांव की बिजली अचानक गुल हो गई। पंखा बंद होने पर पिता राजकुमार की नींद खुली। जब उन्होंने बेटी की चारपाई की ओर देखा तो वह बेसुध पड़ी थी और कोई हलचल नहीं थी। यह दृश्य देखकर परिवार में कोहराम मच गया। शोर सुनकर ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हो गए, लेकिन तब तक मासूम की मौत हो चुकी थी।

घरेलू विवाद को बताया जा रहा वजह

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि पति-पत्नी के बीच लंबे समय से घरेलू विवाद चल रहा था। घर का माहौल अक्सर तनावपूर्ण रहता था। पुलिस का मानना है कि यही पारिवारिक कलह इस जघन्य घटना की वजह बन सकती है, हालांकि सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।

पुलिस और फोरेंसिक टीम की कार्रवाई

घटना की सूचना मिलते ही आटा थाना पुलिस, इटौरा चौकी पुलिस और सीओ कालपी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। फोरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने मासूम के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

आरोपी मां हिरासत में

पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी मां विनीता को हिरासत में ले लिया है। उससे पूछताछ जारी है, जिसमें उसके बयान लगातार बदलते पाए जा रहे हैं। गांव में इस घटना को लेकर आक्रोश और शोक का माहौल है। दो मासूम भाइयों के सिर से बहन का साया उठ गया, जबकि पिता सदमे में है और पूरे परिवार में मातम पसरा हुआ है।

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Updated on:

22 May 2026 01:41 pm

Published on:

22 May 2026 01:30 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Jalaun / Jalaun News:चार साल की मासूम की हत्या से हिला जालौन, मां पर ही लगा गला दबाकर मारने का आरोप

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