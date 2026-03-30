एक रात, एक राज… और खामोश कर दी गई एक ज़िंदगी, जानिए क्यों?

इसके बाद कुलदीप ने अपनी पत्नी के जरिए अमित को घर बुलाने की योजना बनाई। शीतला के बुलाने पर अमित अपने दोस्त मनीष के साथ पहुंचा, लेकिन मनीष रास्ते में ही रुक गया और अमित अकेले घर पहुंचा। जैसे ही वह शीतला के कमरे में पहुंचा, पहले से सतर्क बैठी सास मिथलेशी ने उसे देख लिया और तुरंत कमरे की कुंडी बंद कर दी।इसके बाद मिथलेशी ने अपने बेटे कुलदीप और भतीजे अमित दोहरे को बुला लिया। चारों ने मिलकर युवक के मुंह में दुपट्टा ठूंस दिया और हथौड़े व डंडों से ताबड़तोड़ हमला कर उसकी हत्या कर दी।