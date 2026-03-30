30 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जालौन

एक रात, एक राज… और खामोश कर दी गई एक ज़िंदगी, जानिए क्यों?

Love affair murder:जालौन में जले शव की गुत्थी सुलझी। युवक की हत्या प्रेम संबंध के चलते साजिशन की गई। सास, पति समेत चार आरोपियों ने घर बुलाकर हत्या की और पहचान छिपाने के लिए शव जला दिया।

2 min read
Google source verification

जालौन

image

Avanish Kumar

Mar 30, 2026

जालौन जिले के उरई क्षेत्र में एक सनसनीखेज हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है, जिसने पूरे इलाके में दहशत और हैरानी फैला दी है। कैलिया थाना क्षेत्र में 24 मार्च की रात ब्योना राजा मार्ग किनारे खंदक में जले हुए युवक का शव मिलने के मामले में पुलिस ने सास, पति समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि इस हत्याकांड की जड़ में प्रेम संबंध था।

पुलिस अधीक्षक डॉ. दुर्गेश कुमार ने पुलिस लाइन में पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 24 मार्च की रात करीब 10 बजे राहगीरों ने खंदक में एक शव जलते देखा था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आग बुझाकर शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। अगले दिन शव की पहचान रेंढ़र थाना क्षेत्र के ऊमरी पुरा निवासी अमित जाटव के रूप में हुई।

शादी के बाद भी जारी था प्रेम प्रसंग

जांच में पता चला कि मृतक अमित का गांव की युवती शीतला से प्रेम संबंध था। हालांकि शीतला की शादी वर्ष 2025 में कैलिया कस्बा निवासी कुलदीप से हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद दोनों के बीच बातचीत जारी रही। 23 मार्च को जब शीतला अमित से फोन पर बात कर रही थी, तभी उसके पति कुलदीप ने उसे देख लिया। पूछताछ में शीतला ने अपने प्रेम संबंध की बात स्वीकार कर ली।

सुनियोजित तरीके से रची गई हत्या की साजिश

इसके बाद कुलदीप ने अपनी पत्नी के जरिए अमित को घर बुलाने की योजना बनाई। शीतला के बुलाने पर अमित अपने दोस्त मनीष के साथ पहुंचा, लेकिन मनीष रास्ते में ही रुक गया और अमित अकेले घर पहुंचा। जैसे ही वह शीतला के कमरे में पहुंचा, पहले से सतर्क बैठी सास मिथलेशी ने उसे देख लिया और तुरंत कमरे की कुंडी बंद कर दी।इसके बाद मिथलेशी ने अपने बेटे कुलदीप और भतीजे अमित दोहरे को बुला लिया। चारों ने मिलकर युवक के मुंह में दुपट्टा ठूंस दिया और हथौड़े व डंडों से ताबड़तोड़ हमला कर उसकी हत्या कर दी।

हत्या के बाद आरोपियों ने शव को बेडशीट और कंबल में लपेटा और बाइक से करीब दो किलोमीटर दूर ब्योना राजा रोड किनारे खंदक में फेंक दिया। पहचान छिपाने के लिए शव पर डीजल डालकर आग लगा दी गई। यह पूरी वारदात बेहद सुनियोजित तरीके से अंजाम दी गई थी।

वही शव मिलने के बाद पुलिस ने मृतक के पिता गिरजा शंकर की तहरीर पर दर्ज कर जांच शुरू की थी। इस दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने जगनपुरा रोड से सास, पति समेत चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उनकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल हथौड़ा, डंडा, दो बाइक, हेलमेट, आधार कार्ड और अन्य सामान बरामद किया गया है। पुलिस ने पूछताछ के बाद सभी को जेल भेज दिया है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

30 Mar 2026 06:30 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Jalaun / एक रात, एक राज… और खामोश कर दी गई एक ज़िंदगी, जानिए क्यों?

बड़ी खबरें

View All

जालौन

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Jalaun News:दूध न देने पर गाय पर बरसी लाठियां, पुजारी गिरफ्तार

जालौन

Jalaun News:कदौरा-कालपी मार्ग पर हादसा, ऑटो-ट्रक टक्कर में किसान की मौत, कई घायल

जालौन

Jalaun News: जला हुआ शव, बंधा चेहरा और खंदक में छिपी खौफनाक साजिश!

जालौन

इंफ्लूएंसर सौरभ द्विवेदी और उनके ‘उस्ताद’ ने चल-अचल संपत्ति को लेकर की यह घोषणा

jalaun mata prasad library inauguration
जालौन

शादी 11 दिन पहले युवती ने किया सुसाइड… लिखा मेरी आखिरी इच्छा मेरे मरने के बाद मेरे मंगेतर से छोटी बहन की शादी कर देना

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI
जालौन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.