एक ही घर से उठी दो अर्थियां; माता-पिता के शवों के पास भूखी-प्यासी रोती रही मासूम, जालौन का ये पूरा केस है क्या?

सोमवार शाम को घटना के समय घर में कोई अन्य सदस्य मौजूद नहीं था। विवेक के पिता रामप्रसाद और उसके भाई सूरज और चंद्रपाल मजदूरी पर गए हुए थे, जबकि मां भी किसी काम से गांव में बाहर गई हुई थी। इसी दौरान रात करीब 8 बजे टिनशेड के कमरे में दोनों ने आत्मघाती कदम उठा लिया। बताया जा रहा है कि विवेक ने अपनी पत्नी के स्टोल से और साधना ने अपनी साड़ी से बांस-बल्ली के सहारे फंदा लगाकर जान दे दी।