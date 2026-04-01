Restaurant Raid: उरई में रेस्टोरेंट की आड़ में चल रहा था अवैध खेल, पुलिस के छापे में 8 गिरफ्तार

सीओ सिटी ने बताया कि सभी आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। साथ ही उनके आपराधिक इतिहास की भी जांच कराई जा रही है। पुलिस ने साफ किया है कि शहर में अवैध गतिविधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। संदिग्ध होटल, रेस्टोरेंट और लॉज पर विशेष नजर रखी जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी होती रहेगी, ताकि शहर में कानून व्यवस्था मजबूत बनी रहे और अपराध पर लगाम लगाई जा सके।