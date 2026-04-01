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Restaurant Raid: उरई में रेस्टोरेंट की आड़ में चल रहा था अवैध खेल, पुलिस के छापे में 8 गिरफ्तार

Breaking News UP:उरई में झांसी रोड स्थित रेस्टोरेंट पर पुलिस-प्रशासन की संयुक्त छापेमारी में अवैध गतिविधियों का खुलासा हुआ। मौके से चार महिलाओं समेत आठ लोग गिरफ्तार किए गए। आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई, जबकि पूरे नेटवर्क की जांच जारी है।

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जालौन

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Avanish Kumar

Apr 11, 2026

उरई रेस्टोरेंट छापा: 8 गिरफ्तार

Jalaun News:उरई में पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने झांसी रोड स्थित एक रेस्टोरेंट में छापेमारी कर बड़ा खुलासा किया। इस दौरान चार महिलाओं समेत चार पुरुषों को गिरफ्तार किया गया। अचानक हुई इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया और आसपास के लोग भी मौके पर जुट गए। पुलिस को लंबे समय से यहां संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिल रही थी, जिसके बाद योजनाबद्ध तरीके से यह कार्रवाई की गई और मौके से आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई।

लंबे समय से मिल रही थी शिकायतें

पुलिस के मुताबिक, इस रेस्टोरेंट को लेकर काफी समय से शिकायतें मिल रही थीं। स्थानीय लोगों का कहना था कि यहां देर रात तक संदिग्ध गतिविधियां चलती थीं। इन सूचनाओं को गंभीरता से लेते हुए सीओ सिटी राजीव कुमार शर्मा और सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में टीम बनाई गई। कई दिनों तक गुप्त निगरानी करने के बाद सही समय देखकर छापेमारी की गई। पुलिस का कहना है कि इस कार्रवाई के पीछे ठोस इनपुट थे, जिनके आधार पर यह पूरा ऑपरेशन प्लान किया गया।

छापेमारी के दौरान मची अफरा-तफरी

जैसे ही पुलिस टीम रेस्टोरेंट के अंदर पहुंची, वहां मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई। कुछ लोग बाहर निकलकर भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन पुलिस ने चारों तरफ से घेराबंदी कर सभी को पकड़ लिया। मौके से चार महिलाएं और चार पुरुष हिरासत में लिए गए। प्रारंभिक जांच में यह सामने आया कि रेस्टोरेंट की आड़ में अवैध गतिविधियां संचालित हो रही थीं। पुलिस को वहां से कुछ आपत्तिजनक सामग्री भी मिली है, जिसे जब्त कर जांच के लिए भेजा गया है।

नेटवर्क के विस्तार की जांच शुरू

पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में कई अहम जानकारियां सामने आ रही हैं। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क के विस्तार को खंगाल रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस रैकेट में और कौन-कौन लोग शामिल हैं। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि यह गतिविधियां कब से चल रही थीं और किन-किन स्थानों तक इसका जाल फैला हुआ था। अधिकारियों का मानना है कि जल्द ही इस मामले में और बड़े खुलासे हो सकते हैं।

आगे भी जारी रहेगा अभियान

सीओ सिटी ने बताया कि सभी आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। साथ ही उनके आपराधिक इतिहास की भी जांच कराई जा रही है। पुलिस ने साफ किया है कि शहर में अवैध गतिविधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। संदिग्ध होटल, रेस्टोरेंट और लॉज पर विशेष नजर रखी जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी होती रहेगी, ताकि शहर में कानून व्यवस्था मजबूत बनी रहे और अपराध पर लगाम लगाई जा सके।

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Updated on:

11 Apr 2026 07:39 pm

Published on:

11 Apr 2026 07:35 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Jalaun / Restaurant Raid: उरई में रेस्टोरेंट की आड़ में चल रहा था अवैध खेल, पुलिस के छापे में 8 गिरफ्तार

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