युवक नदी में कूदा, महिला और पुलिस पर गंभीर आरोप युवक नदी में कूदा, महिला और पुलिस पर गंभीर आरोप

जालौन में छेड़खानी का झूठा मकदमा दर्ज होने पर युवक ने नदी में छलांग लगाकर आत्महत्या की: जालौन में हृदयविदारक घटना सामने आई है, जिसमें एक युवक ने यमुना नदी में छलांग लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। नदी में छलांग लगाने के पहले उसने आत्महत्या का कारण बताया है। युवक ने बताया कि मोहल्ले की रहने वाली महिला को उसने भाभी कह‌ दिया तो उसने छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कर दिया। पुलिस ने समझौते के लिए रिश्वत की मांग की। जेल जाने और भविष्य बर्बाद होने के दर से वह नदी में छलांग लगाकर अपनी जान दे रहा है। नदी में शव उतराता देख मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस ने शव को नदी से बाहर निकलवाया और जांच पड़ताल की। बताया गया कि शव करीब 2 दिन पुराना है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना कालपी थाना क्षेत्र की है। ‌