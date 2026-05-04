पलक झपकते ही उजड़ गया हंसता-खेलता परिवार, अयोध्या दर्शन कर लौट रहे एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत

6 लोगों की मौत हुई है। इनमें से चार लोगों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया, जबकि दो अन्य लोगों ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।

वहीं 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। कार में शशिकांत तिवारी, कृष्णकांत, दीपक तिवारी, हरिमोहन तिवारी, भूषण तिवारी, अंशुल तिवारी, स्वामी प्रसाद तिवारी, मनोज और देशराज सहित 10 लोग सवार थे, जो सभी एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को तुरंत प्रभाव से अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत पर डॉक्टर लगातार नजर रख रहे हैं।