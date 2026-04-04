Jalaun News: शादी के मंडप से पहले सिलेंडर की जंग,दुल्हन पहुंची डीएम दरबार

लोगों का आरोप है कि गैस एजेंसियों की लापरवाही और वितरण प्रणाली की कमजोरी के कारण यह समस्या विकराल होती जा रही है। कई उपभोक्ताओं को बुकिंग के बाद भी समय पर सिलेंडर नहीं मिल रहा, जिससे उन्हें बाजार से महंगे दामों पर सिलेंडर खरीदने को मजबूर होना पड़ रहा है।इस संकट का असर सीधे तौर पर लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ रहा है। खाना बनाने से लेकर अन्य घरेलू काम प्रभावित हो रहे हैं, जिससे महिलाओं और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान किया जाए, ताकि आमजन को राहत मिल सके।