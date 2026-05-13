CBSE Result 2026: जालौन की कामना गौतम बनीं जिले की नंबर-1 टॉपर, 98% अंकों से रचा रिकॉर्ड

जालौन में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 के घोषित परिणामों में बृज कुंवर देवी एल्ड्रिच पब्लिक स्कूल की छात्रा कामना गौतम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 98 प्रतिशत अंक प्राप्त कर जिले में पहला स्थान हासिल किया है। छात्रा की इस उपलब्धि से विद्यालय और परिवार में खुशी का माहौल है। जैसे ही परिणाम घोषित हुए, स्कूल परिसर में जश्न शुरू हो गया और शिक्षकों ने मेधावी छात्रों का सम्मान किया।