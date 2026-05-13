CBSE Result 2026: जालौन की कामना गौतम बनीं जिले की नंबर-1 टॉपर, 98% अंकों से रचा रिकॉर्ड

कामना गौतम
जालौन में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 के घोषित परिणामों में बृज कुंवर देवी एल्ड्रिच पब्लिक स्कूल की छात्रा कामना गौतम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 98 प्रतिशत अंक प्राप्त कर जिले में पहला स्थान हासिल किया है। छात्रा की इस उपलब्धि से विद्यालय और परिवार में खुशी का माहौल है। जैसे ही परिणाम घोषित हुए, स्कूल परिसर में जश्न शुरू हो गया और शिक्षकों ने मेधावी छात्रों का सम्मान किया।
विद्यालय ने लगातार 10वें वर्ष भी जिला टॉप का रिकॉर्ड कायम रखा है। इस सफलता को लेकर विद्यालय प्रबंधन ने इसे शिक्षकों की मेहनत और छात्रों की लगन का परिणाम बताया। कामना गौतम की सफलता से जिले के अन्य विद्यार्थियों को भी प्रेरणा मिली है।
इस वर्ष विद्यालय के अन्य छात्रों ने भी शानदार प्रदर्शन किया। गणित संकाय के छात्र उत्सव पटेल ने 96.60 प्रतिशत अंक प्राप्त किए, जबकि जीवविज्ञान संकाय के कृष्णाराज ने 95.40 प्रतिशत अंक हासिल कर विद्यालय का नाम रोशन किया। दोनों छात्रों की सफलता पर शिक्षकों और अभिभावकों ने प्रसन्नता जताई।
विद्यालय प्रशासन के अनुसार इस बार इंटरमीडिएट परीक्षा में कुल 280 छात्र शामिल हुए थे। इनमें से 181 विद्यार्थियों ने 90 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए। इतने बड़े स्तर पर उत्कृष्ट परिणाम आने से विद्यालय एक बार फिर जिले के अग्रणी शिक्षण संस्थानों में शामिल हो गया है।
विद्यालय के निदेशक अजय इटौरिया ने कहा कि छात्रों की यह सफलता गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अनुशासन और नियमित मार्गदर्शन का परिणाम है। उन्होंने कहा कि विद्यालय केवल परीक्षा परिणामों तक सीमित नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है।
प्रधानाचार्या सीमा श्रीखंडे ने सभी सफल विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि मेहनत और समर्पण से हर लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। विद्यालय के शिक्षकों ने भी छात्रों की सफलता पर खुशी जताते हुए कहा कि आने वाले वर्षों में भी इसी तरह उत्कृष्ट परिणाम देने का प्रयास जारी रहेगा।
सीबीएसई परीक्षा परिणाम आने के बाद छात्रों और अभिभावकों में उत्साह देखने को मिला। कई विद्यार्थियों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी मनाई। कामना गौतम की इस उपलब्धि पर क्षेत्र के लोगों ने भी बधाई दी और उसे जिले का गौरव बताया। विद्यालय में पूरे दिन बधाई देने वालों का तांता लगा रहा।
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