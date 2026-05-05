यूपी के 5 पुलिसकर्मियों की हरियाणा में मौत, एक्सप्रेस-वे पर ओवरटेक करते समय टकराई स्कॉर्पियो

हरियाणा में यूपी के 4 पुलिसकर्मियों समेत 5 की मौत, PC- X
UP Police Accident Nuh :उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के 4 पुलिसकर्मी समेत एक ड्राइवर मंगलवार सुबह हरियाणा के नूंह जिले में सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए। कुंडली-मानेसर-पलवल (KMP) एक्सप्रेस-वे पर धुलावट टोल प्लाजा के पास हुई इस दुर्घटना में सभी पांचों की मौके पर ही मौत हो गई।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, जालौन पुलिस की टीम काले रंग की स्कॉर्पियो कार से लौट रही थी। ड्राइवर ने तेज गति से ओवरटेकिंग करने की कोशिश की, जिसमें गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और सामने चल रही एक अन्य गाड़ी से जोरदार टक्कर हो गई। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि स्कॉर्पियो का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और सभी पुलिसकर्मी गाड़ी के अंदर फंस गए। इनमें दो दरोगा और 2 सिपाही शामिल हैं।
पुलिस और स्थानीय बचाव दल को शवों को बाहर निकालने के लिए काफी प्रयास करना पड़ा। तावड़ू सदर थाना प्रभारी शीशराम ने बताया कि शवों को कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया। सभी शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है।
मृतक चारों पुलिसकर्मी जालौन जिले की उरई कोतवाली में तैनात थे और एसओजी (Special Operations Group) टीम के सदस्य थे। वे नूंह में एक अपहरण मामले में दबिश देने गए थे। ड्यूटी पूरी करने के बाद वापसी के दौरान यह हादसा हो गया। गाड़ी हरियाणा RTO में रजिस्टर्ड है।
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