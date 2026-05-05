यूपी के 5 पुलिसकर्मियों की हरियाणा में मौत, एक्सप्रेस-वे पर ओवरटेक करते समय टकराई स्कॉर्पियो

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, जालौन पुलिस की टीम काले रंग की स्कॉर्पियो कार से लौट रही थी। ड्राइवर ने तेज गति से ओवरटेकिंग करने की कोशिश की, जिसमें गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और सामने चल रही एक अन्य गाड़ी से जोरदार टक्कर हो गई। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि स्कॉर्पियो का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और सभी पुलिसकर्मी गाड़ी के अंदर फंस गए। इनमें दो दरोगा और 2 सिपाही शामिल हैं।