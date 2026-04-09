Jalaun News:शादी नहीं तो नीचे नहीं! इश्क में टावर पर चढ़ा ‘जिद्दी आशिक’, गांव बना तमाशबीन

जालौन जिले के उरई कोतवाली क्षेत्र के मिनौरा गांव में एक युवक ने अपनी प्रेमिका से शादी की मांग को लेकर खतरनाक कदम उठा लिया। वह गांव के पास लगे मोबाइल टावर पर चढ़ गया और वहीं से हंगामा करने लगा। बताया जा रहा है कि युवक अपने जीजा की बहन से विवाह करना चाहता है, लेकिन परिवार इस रिश्ते के खिलाफ है। इसी असहमति से नाराज होकर युवक ने यह कदम उठाया, जिससे पूरे गांव में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और लोग मौके पर जुटने लगे।