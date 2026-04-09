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Jalaun News:शादी नहीं तो नीचे नहीं! इश्क में टावर पर चढ़ा ‘जिद्दी आशिक’, गांव बना तमाशबीन

Marriage dispute:जालौन के मिनौरा गांव में युवक प्रेमिका से शादी की जिद में मोबाइल टावर पर चढ़ गया। परिजनों की असहमति के चलते उठाया कदम। पुलिस और परिवार समझाने में जुटे, घंटों हंगामा चला।

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जालौन

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Avanish Kumar

Apr 09, 2026

शादी की जिद में टावर पर चढ़ा युवक

जालौन जिले के उरई कोतवाली क्षेत्र के मिनौरा गांव में एक युवक ने अपनी प्रेमिका से शादी की मांग को लेकर खतरनाक कदम उठा लिया। वह गांव के पास लगे मोबाइल टावर पर चढ़ गया और वहीं से हंगामा करने लगा। बताया जा रहा है कि युवक अपने जीजा की बहन से विवाह करना चाहता है, लेकिन परिवार इस रिश्ते के खिलाफ है। इसी असहमति से नाराज होकर युवक ने यह कदम उठाया, जिससे पूरे गांव में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और लोग मौके पर जुटने लगे।

पुलिस और परिजनों की मशक्कत

घटना की सूचना मिलते ही उरई कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को संभालने का प्रयास शुरू किया। पुलिस ने युवक को शांतिपूर्वक नीचे उतारने के लिए समझाना शुरू किया। साथ ही, युवक के परिजनों को भी मौके पर बुलाया गया, जिन्होंने उसे नीचे आने के लिए मनाने की कोशिश की। कई घंटों तक युवक टावर पर बैठा रहा और अपनी जिद पर अड़ा रहा। पुलिस और परिवार के बीच लगातार बातचीत चलती रही, लेकिन युवक अपनी मांग पर कायम रहा।

गांव में लगा मेला, बढ़ी चिंता

युवक के टावर पर चढ़ने की खबर फैलते ही आसपास के गांवों से भी लोग मौके पर पहुंचने लगे। देखते ही देखते वहां भीड़ जमा हो गई और माहौल मेले जैसा हो गया। हालांकि पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त बल तैनात कर भीड़ को संभाला। टावर की ऊंचाई और युवक की जिद को देखते हुए किसी अनहोनी की आशंका भी बनी रही, जिससे प्रशासन और परिजनों की चिंता लगातार बढ़ती रही। सभी की निगाहें युवक पर टिकी रहीं।

प्रेम संबंध बना विवाद की जड़

स्थानीय लोगों के अनुसार, युवक और युवती के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध हैं। दोनों शादी करना चाहते हैं, लेकिन पारिवारिक कारणों से इस रिश्ते को मंजूरी नहीं मिल पा रही है। इसी तनाव के चलते युवक ने यह खतरनाक कदम उठाया। घटना ने यह भी उजागर किया कि पारिवारिक असहमति कई बार युवाओं को भावनात्मक रूप से इस हद तक प्रभावित कर देती है कि वे अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं।

सुरक्षित उतारना थी प्राथमिकता

थाना प्रभारी का कहना है कि युवक को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया है। युवक से बातचीत कर उसकी समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है। युवक के परिजन मौके पर मौजूद है।

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Updated on:

09 Apr 2026 01:06 pm

Published on:

09 Apr 2026 01:03 pm

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