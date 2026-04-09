Jalaun News:शादी नहीं तो नीचे नहीं! इश्क में टावर पर चढ़ा ‘जिद्दी आशिक’, गांव बना तमाशबीन

शादी की जिद में टावर पर चढ़ा युवक
जालौन जिले के उरई कोतवाली क्षेत्र के मिनौरा गांव में एक युवक ने अपनी प्रेमिका से शादी की मांग को लेकर खतरनाक कदम उठा लिया। वह गांव के पास लगे मोबाइल टावर पर चढ़ गया और वहीं से हंगामा करने लगा। बताया जा रहा है कि युवक अपने जीजा की बहन से विवाह करना चाहता है, लेकिन परिवार इस रिश्ते के खिलाफ है। इसी असहमति से नाराज होकर युवक ने यह कदम उठाया, जिससे पूरे गांव में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और लोग मौके पर जुटने लगे।
घटना की सूचना मिलते ही उरई कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को संभालने का प्रयास शुरू किया। पुलिस ने युवक को शांतिपूर्वक नीचे उतारने के लिए समझाना शुरू किया। साथ ही, युवक के परिजनों को भी मौके पर बुलाया गया, जिन्होंने उसे नीचे आने के लिए मनाने की कोशिश की। कई घंटों तक युवक टावर पर बैठा रहा और अपनी जिद पर अड़ा रहा। पुलिस और परिवार के बीच लगातार बातचीत चलती रही, लेकिन युवक अपनी मांग पर कायम रहा।
युवक के टावर पर चढ़ने की खबर फैलते ही आसपास के गांवों से भी लोग मौके पर पहुंचने लगे। देखते ही देखते वहां भीड़ जमा हो गई और माहौल मेले जैसा हो गया। हालांकि पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त बल तैनात कर भीड़ को संभाला। टावर की ऊंचाई और युवक की जिद को देखते हुए किसी अनहोनी की आशंका भी बनी रही, जिससे प्रशासन और परिजनों की चिंता लगातार बढ़ती रही। सभी की निगाहें युवक पर टिकी रहीं।
स्थानीय लोगों के अनुसार, युवक और युवती के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध हैं। दोनों शादी करना चाहते हैं, लेकिन पारिवारिक कारणों से इस रिश्ते को मंजूरी नहीं मिल पा रही है। इसी तनाव के चलते युवक ने यह खतरनाक कदम उठाया। घटना ने यह भी उजागर किया कि पारिवारिक असहमति कई बार युवाओं को भावनात्मक रूप से इस हद तक प्रभावित कर देती है कि वे अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं।
थाना प्रभारी का कहना है कि युवक को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया है। युवक से बातचीत कर उसकी समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है। युवक के परिजन मौके पर मौजूद है।
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