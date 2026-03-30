Jalaun News:दूध न देने पर गाय पर बरसी लाठियां, पुजारी गिरफ्तार

जानकारी के अनुसार, मंदिर में रहने वाले पुजारी भगवानदास उर्फ फलाहारी अपने सहयोगी महेंद्र पाटकार के साथ रोजाना की तरह गाय का दूध निकालने पहुंचे थे। आरोप है कि जब गाय ने दूध नहीं दिया, तो दोनों का गुस्सा बेकाबू हो गया। सहयोगी ने पहले गाय की टांगें बांध दीं, जिससे वह हिल-डुल न सके। इसके बाद पुजारी ने डंडे से ताबड़तोड़ प्रहार करना शुरू कर दिया।बताया जा रहा है कि करीब एक मिनट के भीतर गाय पर 15 बार से ज्यादा डंडे बरसाए गए। लगातार मार से गाय दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर पड़ी और पूरी तरह पस्त हो गई। यह दृश्य वहां मौजूद लोगों के लिए बेहद दर्दनाक था। मौके पर मौजूद किसी व्यक्ति ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया। जिसको कुछ देर के बाद सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया।