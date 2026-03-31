Jalaun News: आईपीएस विनय कुमार सिंह बने कप्तान, आईपीएस डॉ. दुर्गेश कुमार का तबादला

जालौन। उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल के तहत जालौन के पुलिस अधीक्षक डॉ. दुर्गेश कुमार का स्थानांतरण कर उन्हें अयोध्या स्थित 6वीं वाहिनी एसएसएफ का सेनानायक नियुक्त किया गया है। वहीं, विनय कुमार सिंह को जिले का नया पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। इस बदलाव को पुलिस महकमे में अहम माना जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार, नए एसपी से जिले में कानून-व्यवस्था को और मजबूत करने तथा अपराध नियंत्रण में तेजी लाने की उम्मीद है। वहीं, डॉ. दुर्गेश कुमार के कार्यकाल को सख्त और प्रभावी पुलिसिंग के लिए याद किया जा रहा है।