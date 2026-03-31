Jalaun News: आईपीएस विनय कुमार सिंह बने कप्तान, आईपीएस डॉ. दुर्गेश कुमार का तबादला

जालौन। उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल के तहत जालौन के पुलिस अधीक्षक डॉ. दुर्गेश कुमार का स्थानांतरण कर उन्हें अयोध्या स्थित 6वीं वाहिनी एसएसएफ का सेनानायक नियुक्त किया गया है। वहीं, विनय कुमार सिंह को जिले का नया पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। इस बदलाव को पुलिस महकमे में अहम माना जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार, नए एसपी से जिले में कानून-व्यवस्था को और मजबूत करने तथा अपराध नियंत्रण में तेजी लाने की उम्मीद है। वहीं, डॉ. दुर्गेश कुमार के कार्यकाल को सख्त और प्रभावी पुलिसिंग के लिए याद किया जा रहा है।
आईपीएस विनय कुमार सिंह इससे पूर्व लखनऊ स्थित एंटी टेररिस्ट स्क्वाड (एटीएस) में पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात रहे हैं। उन्हें कानून-व्यवस्था बनाए रखने और अपराध नियंत्रण के क्षेत्र में अनुभवी अधिकारी माना जाता है। एटीएस में कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई संवेदनशील और महत्वपूर्ण मामलों में सक्रिय भूमिका निभाई। उनकी कार्यशैली को सख्त, सतर्क और परिणाममुखी माना जाता है। अधिकारियों के अनुसार, जालौन में उनकी तैनाती से अपराध नियंत्रण में तेजी आने और पुलिस व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने की उम्मीद जताई जा रही है।
वहीं, आईपीएस डॉ. दुर्गेश कुमार ने 18 जुलाई 2024 को जालौन के पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्यभार संभाला था। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने अपराध और अपराधियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए कई विशेष अभियान चलाए। उनके नेतृत्व में पुलिस ने कई संगीन मामलों का सफलतापूर्वक खुलासा किया, जिससे जिले में अपराध पर अंकुश लगाने में मदद मिली।
डॉ. दुर्गेश कुमार की कार्यशैली सख्त और सक्रिय पुलिसिंग के लिए जानी जाती रही है। उनके कार्यकाल में कानून-व्यवस्था की स्थिति में सुधार देखने को मिला और पुलिस की सक्रियता बढ़ी। आम जनता के बीच भी उनकी कार्यप्रणाली को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिली।
अब जालौन के नए पुलिस अधीक्षक के रूप में आईपीएस विनय कुमार सिंह के सामने कई चुनौतियां होंगी। जिले में अपराध नियंत्रण को और प्रभावी बनाना, कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ रखना तथा पुलिस और जनता के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल रहेगा। वही पुलिस विभाग के अधिकारियों और आम नागरिकों को नए एसपी से बेहतर पुलिसिंग और त्वरित कार्रवाई की उम्मीद है। माना जा रहा है कि उनके अनुभव और कार्यशैली का लाभ जिले की कानून-व्यवस्था को और मजबूत करने में मिलेगा।
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