जालौन सड़क दुर्घटना में मृतकों की संख्या हुई आठ; मृतकों में भागवताचार्य और शिक्षक शामिल

Tragic accident on Kanpur-Jhansi road: जालौन में हुए दर्दनाक हादसे में मरने वालों की संख्या आठ हो गई है। सभी मृतक छह एक ही मोहल्ले के रहने वाले थे। जैसे ही घटना की जानकारी मोहल्ले में पहुंची, कोहराम मच गया। मृतकों के बच्चों के सर से पिता का साया उठ गया। दुर्घटना जालौन में कानपुर-झांसी मार्ग भोर पहर 5:45 बजे की है। घटना के समय सभी मृतक और घायल अयोध्या से वापस आ रहे थे। अभी गाड़ी कालपी थाना क्षेत्र अंतर्गत पहुंची ही थी कि आगे चल रही ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें मौके पर 6 लोगों की मौत हो गई थी। चार घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के दौरान और दो लोगों की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर प्रशासनिक अधिकारी पहुंच गए। दुर्घटना कालपी थाना क्षेत्र का है। ‌