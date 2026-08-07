विवरण : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) भारत में स्कूलों का एक प्रमुण बोर्ड है। यह केंद्र सरकार के अधीन है। सीबीएसई ने उससे संबंध सभी स्कूलों से कहा है कि वे सिर्फ राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद् (एनसीईआरटी) पाठ्यक्रम का ही अनुसरण करें। देश में सबसे पहले जिस शिक्षा बोर्ड की स्थापना की गई थी वह उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडियट एजुकेशन था। इसकी स्थापना सन् 1921 में की गई थी। यह राजपूताना, सेंट्रल इंडिया और ग्वालियर के अधिकार क्षेत्र में था। सन् 1929 को भारत सरकार ने संयुक्त बोर्ड 'बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडियट एजुकेशन, राजपूताना की स्थापना की। इसके अधिकार क्षेत्र में अजमेर, मेरवाड़ा, सेंट्रल इंडिया और ग्वालियर आते थे। बाद में इसका अधिकार क्षेत्र में अजमेर, भोपाल और विंध्या प्रदेश को रखा गया। सन् 1952 में इसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) में तब्दील कर दिया गया। सीबीएसई के अधीन सभी केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, निजी स्कूल और केंद्र सरकार द्वारा तय किए गए स्कूल आते हैं। सीबीएसई १०वीं और १२वीं बोर्ड की परीक्षा हर साल मार्च में करवाता है। मईके आखिर तक बोर्ड के परिणाम घोषित कर दिए जाते हैं।

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