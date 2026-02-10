10 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Patrika Special News

नक्सलमुक्ति की दहलीज पर बस्तर, लेकिन IED का अदृश्य खतरा अब भी बरकरार, 2025 में एएसपी सहित 12 जवान हुए थे शहीद

CG Naxal IED Update: बस्तर नक्सलमुक्ति की ओर बढ़ रहा है, लेकिन आईईडी बम अब भी सबसे बड़ा अदृश्य खतरा बना हुआ है। सुरक्षा बलों और निर्दोष ग्रामीणों की जान लेने वाला यह खतरा शांति की राह में बड़ी चुनौती बना है।

3 min read
Google source verification

जगदलपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Feb 10, 2026

बस्तर के लिए सबसे बड़ा खतरा IED (photo source- Patrika)

बस्तर के लिए सबसे बड़ा खतरा IED (photo source- Patrika)

CG Naxal IED Update: बस्तर आज इतिहास के एक अहम मोड़ पर खड़ा है। दशकों तक नक्सल हिंसा की आग में झुलसने वाला यह इलाका अब नक्सलमुक्ति की दहलीज तक पहुंच चुका है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह द्वारा 31 मार्च तक नक्सलवाद के खात्मे की तय डेडलाइन नज़दीक है और सुरक्षा बलों के आक्रामक अभियानों से नक्सल नेटवर्क लगभग ध्वस्त हो चुका है। लेकिन बंदूकें खामोश होने के बावजूद ज़मीन के नीचे छिपा एक अदृश्य दुश्मन-आईईडी-आज भी बस्तर के लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। पुलिस अफसरों आकलन के मुताबिक, करीब 90 फीसदी नक्सली या तो मार जा चुके है या आत्मसमर्पण कर चुके हैं।

image

पूरी खबर पढ़ने के लिए लॉगिन करें।

बड़ी खबरें

View All

Patrika Special News

ट्रेंडिंग

हिंदी सिनेमा का वो दशक जब कॉमेडी सिर्फ मजाक नहीं, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी देती थी

Bollywood comedy films 2000 to 2010
Patrika Special News

India US agriculture deal :देश के किसानों को 25 वर्षों में हुआ 111 लाख करोड़ का घाटा, भारत-अमेरिका कृषि समझौता से क्यों पैदा हो रही आशंका?

भारत अमेरिका कृषि समझौता
Patrika Special News

एक ही कहानी, हर बार सुपरहिट, क्यों पुनर्जन्म वाली फिल्मों पर फिदा है इंडियन सिनेमा और सिने-लवर्स?

why reincarnation movies are popular
Patrika Special News

गेमिंग की गिरफ्त में बचपन, मोबाइल में कैद मासूमियत, जिम्मेदारी किसकी? पैरेंट्स ने दिए राय

गेमिंग की गिरफ्त में बचपन, मोबाइल में कैद मासूमियत, जिम्मेदारी किसकी? पैरेंट्स ने दिए राय
Patrika Special News

Fatty Liver : रिसर्च में 40% पाए गए फैटी लिवर से ग्रसित, शराब नहीं वजह, डॉक्टर ने कहा, ‘अगर नहीं संभले तो बढ़ेगा इलाज खर्च’

Fatty Liver cases in India
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.