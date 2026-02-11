Bangladesh Elections : पार्टियों ने सोशल मीडिया विज्ञापन पर खर्च किए करोड़ों, सबसे ज्यादा किस देश में सबसे ज्यादा हुआ खर्च ?

Bangladesh Elections Social Media Campaign : दुनिया के ज्यादातर देशों के राष्ट्रीय चुनावों में अब सोशल मीडिया विज्ञापन सभी पार्टियों और निर्दलीय उम्मीदवारों केंद्रीय हिस्सा बन चुके हैं। यह पारंपरिक रैलियों और पोस्टरों की तुलना में कम खर्च, कम मानवीय श्रम और कम समय में बड़े और टार्गेट वोटरों तक पहुंचने का साधन बन गए हैं। यही वजह है कि राजनीतिक दल इस पर लगातार अपना खर्च बढ़ा रहे हैं। यही वजह है कि बांग्लादेश में भी सभी पार्टियों और निर्दलीय उम्मीदवारों ने फेसबुक पर विज्ञापन में करोड़ों रुपये खर्च कर दिए।