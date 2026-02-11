11 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Bangladesh Elections : पार्टियों ने सोशल मीडिया विज्ञापन पर खर्च किए करोड़ों, सबसे ज्यादा किस देश में सबसे ज्यादा हुआ खर्च ?

Bangladesh Election : बांग्लादेश में 12 फरवरी को आम चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। दुनिया के अन्य देशों की तर्ज पर वहां भी सड़क रैलियों के साथ-साथ वोट हासिल करने के लिए डिजिटल लड़ाई भी जोरशोर से चल रही है। बांग्लादेश के राजनीतिक दलों ने अबतक हजारों फेसबुक विज्ञापनों में करोड़ों रुपये खर्च किए। आइए जानते हैं कि चुनाव प्रचार के लिए सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा निर्भरता किस देश में है?

5 min read
Google source verification

भारत

image

Swatantra Mishra

Feb 11, 2026

Bangladesh election social media ads spending 2026

बांग्लादेश चुनाव में फेसबुक विज्ञापन पर करोड़ों हुए खर्च

Bangladesh Elections Social Media Campaign : दुनिया के ज्यादातर देशों के राष्ट्रीय चुनावों में अब सोशल मीडिया विज्ञापन सभी पार्टियों और निर्दलीय उम्मीदवारों केंद्रीय हिस्सा बन चुके हैं। यह पारंपरिक रैलियों और पोस्टरों की तुलना में कम खर्च, कम मानवीय श्रम और कम समय में बड़े और टार्गेट वोटरों तक पहुंचने का साधन बन गए हैं। यही वजह है कि राजनीतिक दल इस पर लगातार अपना खर्च बढ़ा रहे हैं। यही वजह है कि बांग्लादेश में भी सभी पार्टियों और निर्दलीय उम्मीदवारों ने फेसबुक पर विज्ञापन में करोड़ों रुपये खर्च कर दिए।

image

Rajasthan Budget 2026 Live Updates: अन्य राज्यों से गाड़ी लाना हुआ सस्ता, रजिस्ट्रेशन टैक्स में अब 50% की भारी छूट

