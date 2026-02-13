बस्तर का अनोखा प्रेम… नेरोम के मोतियों में छिपी सदियों पुरानी प्रेम गाथा, जिसे समझने में लगते हैं युग

जब दुनिया 14 फरवरी का इंतज़ार करती है, तब अबूझमाड़ के जंगलों में प्रेम हर दिन सांस लेता है। यहां प्यार किसी तारीख़ का मोहताज नहीं, न ही दिखावे का उत्सव है। यह तो जीवन की लय में घुला हुआ एक संस्कार है- धीरे-धीरे, बरसों की साधना से बुना गया। अबूझमाड़… बस्तर का वह रहस्यमयी अंचल, जहां परंपराएं केवल निभाई नहीं जातीं, जिया जाता है। यहां प्रेम गोटूल में जन्म लेता है और “नेरोम” की माला में पिरोया जाता है।