Weight Loss Cause Death : वजन घटाने के यूट्यूब टिप्स से लड़की की मौत, वेट लॉस से पहले आपको ये जान लेना चाहिए

Weight Loss Cause Death : यूट्यूब से लेकर इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया पर वजन घटाने के वीडियो अक्सर देखने को मिल जाते हैं। कई लोग वेट लॉस करने के लिए बताए गए टिप्स को आजमाते भी हैं। इसी साल जनवरी में तमिलनाडु के मदुरै के एक कॉलेज की छात्रा ने यूट्यूब पर बताए गए वजन घटाने के लिए टिप्स को देखकर कुछ चीज का सेवन किया जिसके बाद उसकी मौत हो गई। ये कोई पहला मामला नहीं है। पिछले कुछ सालों से इस तरह के मामले देखने को मिल रहे हैं। जिसके बाद ये सवाल उठता है कि वजन घटाने (Weight Loss) के लिए क्या किया जाए। क्योंकि, एक तरफ मोटापा हमें घेर रहा है तो वहीं, दूसरी ओर इस तरह के मामलों से डर बैठ रहा है।