Syria से US Army की वापसी की तैयारी: 5700 ISIS आतंकवादियों को इराक भेजा, Trump का बड़ा फैसला

Islamic State fighters: मध्य पूर्व (Middle East) में एक बड़े और नाटकीय घटनाक्रम में, अमेरिकी सेना ने सीरिया से अपनी वापसी का रास्ता साफ़ कर दिया है। अमेरिका ने सीरिया की जेलों में बंद लगभग 5,700 संदिग्ध लड़ाकों इस्लामिक स्टेट(ISIS Detainees Transfer) को हवाई और जमीनी रास्ते से इराक की सरकार को सौंप दिया (US Troops Withdrawal) है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक, यह सीरिया में अमेरिकी मिशन के अंत की शुरुआत है। अधिकारियों ने बताया कि यह महा-अभियान 21 जनवरी को शुरू हुआ था और गुरुवार रात को पूरा हुआ। अमेरिकी सैनिकों ने सीरियाई डेमोक्रेटिक फोर्सेज (SDF Kurdish Forces) और इराकी सेना के साथ मिल कर इन खतरनाक कैदियों को शिफ्ट किया। इसके लिए विशेष विमानों और हथियारों से लैस गाड़ियों के काफिले का इस्तेमाल किया गया। इन कैदियों को अब बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास स्थित 'अल-कर्ख' जेल (पूर्व में कैम्प क्रॉपर) में रखा जाएगा। इराक की न्यायिक परिषद के अनुसार, इन कैदियों में लगभग 3,000 सीरियाई नागरिक भी शामिल हैं।