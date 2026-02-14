Valentine Survey 2026 : Gen Z स्वाइपिंग कल्चर से करना चाहती है तौबा, क्यों ओल्ड स्कूल लव की लौटना चाहती युवा पीढ़ी

Valentine Survey : आज वैलेंटाइन डे (valentine Day) है। जेन जी की एक बड़ी आबादी बीते एक सप्ताह से प्रपोज डे, चॉकलेट डे रोज डे, प्रॉमिस डे से लेकर किस डे में अपने-अपने कार्यक्रमों में व्यस्त हुई पड़ी है। एआई रोमांस से लेकर डेटिंग ऐप्स (Dating Apps) भी पार्टनर ढूंढने में मददगार साबित हो रही है। हालांकि, ब्रिटेन में हुए एक सर्वे में यह बताया गया कि 28 वर्ष से कम उम्र के 78 फीसदी युवा ऑनलाइन और ऐप्स से उकताने से लगे हैं। जानिए क्या हे भारत में हाल?