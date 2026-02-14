14 फ़रवरी 2026,

1980 से पहले की सादी थाली से जंक फूड तक का सफर, जानें कैसे शुगर रिस्क बढ़ाती गई भारतीय थाली

Diabetes Reversible: शुगर कैसे आपको अपनी गिरफ्त में लेती गई, डायबिटिक होने का ये सफर दो से तीन दिन का नहीं, बल्कि लंबा समय और बड़े बदलाव है... आपकी पीढ़ियों जितना बड़ा बदलाव…पढ़े एक लाइफस्टाइल डिजीज बनने की कहानी और आपकी थाली का कनेक्शन का सीधा कनेक्शन...

image

Sanjana Kumar

Feb 14, 2026

Diabetes reversible episode 4 patrika series health alert

Diabetes reversible episode 4 patrika series health alert(photo:AI)

Diabetes reversible: पिछले तीन भागों में आपने खतरे की घंटी सुनी और शरीर के उन संकेतों को जाना जो 5-10 साल पहले ही आपको अलर्ट देना शुरु कर देते हैं, संभलिए शुगर दरवाजे पर पहुंच रही है। लेकिन जब हम नहीं जागे तो वो दरवाजे पर आ खड़ी हुई और फिर आपको, आपके परिवार के अन्य सदस्यों को नाते-रिश्तेदारों को अपनी गिरफ्त में लेती गई लेकिन ये सफर दो से तीन दिन या एक दिन का नहीं, बल्कि शुगर जैसी साइलेंट किलर बीमारी को शरीर में पनपने में लंबा समय बड़ा बदलाव लगा है। आपकी पीढ़ियों जितना बड़ा बदलाव…लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके लाइफस्टाइल डिजीज बनने की कहानी और आपकी थाली का कनेक्शन पढ़ें कैसे शुगर बन गई एक लाइफस्टाइल डिजीज…?

