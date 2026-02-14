Obesity Problem in India: ‘लाइफस्टाइल’ नहीं, एक क्रॉनिक बीमारी है मोटापा? जानिए एक्सपर्ट की राय

Obesity Problem in India: आज की दौड़ती-भागती जिंदगी में इंसान के पास खुद पर ही ध्यान देने का समय नहीं है, उसपर पिछले कुछ सालों से लोगों की लाइफस्टाइल भी काफी बदल चुकी है, जिसके चलते पूरी दुनिया में मोटापा और वजन बढ़ने की समस्या से अधिकतर लोग परेशान हैं। भारतीय भी इससे अछूते नहीं हैं। ज्यादातर भारतीय वजन तो कम करना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इसमें सफल हो पाते हैं या इसे लंबे समय तक बनाए रख पाते हैं।