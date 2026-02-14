14 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Obesity Problem in India: ‘लाइफस्टाइल’ नहीं, एक क्रॉनिक बीमारी है मोटापा? जानिए एक्सपर्ट की राय

Obesity Problem in India: भारत में आज भी मोटापे को अक्सर गलत खानपान और कम मेहनत का नतीजा मान लिया जाता है। आम धारणा है कि अगर व्यक्ति थोड़ा कम खाए और रोज व्यायाम करे, तो मोटापा अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन आधुनिक चिकित्सा विज्ञान इस सोच से आगे बढ़ चुका है।

भारत

image

Rashi Sharma

Feb 14, 2026

Obesity Problem in India

मोटापे को आधिकारिक रूप से क्रॉनिक डिजीज घोषित करना चाहिए। (फोटो डिजाइन: AI)

Obesity Problem in India: आज की दौड़ती-भागती जिंदगी में इंसान के पास खुद पर ही ध्यान देने का समय नहीं है, उसपर पिछले कुछ सालों से लोगों की लाइफस्टाइल भी काफी बदल चुकी है, जिसके चलते पूरी दुनिया में मोटापा और वजन बढ़ने की समस्या से अधिकतर लोग परेशान हैं। भारतीय भी इससे अछूते नहीं हैं। ज्यादातर भारतीय वजन तो कम करना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इसमें सफल हो पाते हैं या इसे लंबे समय तक बनाए रख पाते हैं।

