बांग्लादेश चुनाव 2026: सिर्फ 7 महिलाएं बनीं सांसद, 1991 में पहली बार महिलाओं ने लड़ा था चुनाव, जानिए भारत में क्या हैं हालात

13वें राष्ट्रीय चुनाव में सिर्फ 7 महिलाएं सांसद बनीं
बांग्लादेश चुनाव 2026 महिला सांसद : बांग्लादेश में 12 फरवरी को संपन्न हुए 13वें राष्ट्रीय चुनाव में सिर्फ सात महिला उम्मीदवार विजयी रहीं। इन महिला सांसदों में से छह बीएनपी (Bangladesh Nationalist Party) से और एक निर्दलीय थीं। पिछले पांच चुनावों में महिलाओं की यह न्यूनतम जीत है। पिछले चार राष्ट्रीय चुनावों में क्रमश: 2008 (19), 2014 (18), 2018 (22) और 2022 (20) महिलाएं सांसद बनीं।
पूरी खबर पढ़ने के लिए लॉगिन करें।
बड़ी खबरेंView All
Patrika Special News
ट्रेंडिंग