26 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

ईरान-अमेरिका तनाव: IndiGo ने 28 जनवरी तक रद्द कीं कई अंतरराष्ट्रीय उड़ानें, एयर इंडिया ने भी बदला रास्ता

ईरान-अमेरिका तनाव के बीच इंडिगो ने त्बिलिसी, अल्माटी और ताशकंद समेत कई अंतरराष्ट्रीय उड़ानें 28 जनवरी तक रद्द कर दी हैं। वहीं, एयर इंडिया ने सुरक्षा कारणों से ईरानी हवाई क्षेत्र का उपयोग बंद कर इराक का मार्ग अपनाया है। जानें यात्रियों के लिए जारी नई एडवाइजरी और उड़ानों की ताजा स्थिति।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Jan 26, 2026

IndiGo

इंडिगो (Photo - IANS)

अमेरिका-ईरान तनाव का असर अब अंतरराष्ट्रीय विमानों की आवाजाही पर पड़ने लगा है। इसी के चलते भारतीय विमानन कंपनी इंडिगो (IndiGo) ने 28 जनवरी तक अपनी कई अंतरराष्ट्रीय उड़ानें रद्द कर दी हैं। इस संबंध में इंडिगो ने यात्रियों के लिए 'ट्रैवल एडवाइजरी' जारी की है, जिसकी जानकारी कंपनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर साझा की है।

इंडिगो ने अपनी पोस्ट में कहा, "हम ईरान के आसपास के क्षेत्र में हो रहे घटनाक्रम पर लगातार सतर्क नजर बनाए हुए हैं और उड़ान संचालन की सक्रिय रूप से समीक्षा कर रहे हैं। यात्रियों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। मौजूदा हालात को देखते हुए और सावधानीपूर्वक आकलन के बाद, 26, 27 और 28 जनवरी 2026 को त्बिलिसी, अल्माटी, ताशकंद और बाकू से संचालित होने वाली अपनी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं।"

भारतीय विमानन कंपनी ने कुछ उड़ानों को पूरी तरह रद्द करने के बजाय उनके संचालन में संशोधन भी किया है। उदाहरण के तौर पर, 26 जनवरी को संचालित होने वाली कुछ उड़ानों के लिए दोहा में ईंधन भरने (Refueling) हेतु ठहराव तय किया गया है, जिससे कुल यात्रा समय बढ़ सकता है। इंडिगो ने यात्रियों से अपील की है कि वे अपनी उड़ान की ताज़ा स्थिति जानने के लिए एयरलाइन की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से नजर रखें।

यूरोप के लिए एयर इंडिया ने बंद किया ईरान का हवाई मार्ग

यूरोप से आने-जाने वाली एयर इंडिया की उड़ानों ने 16 जनवरी को यूरोपीय संघ विमानन सुरक्षा एजेंसी (EASA) की एडवाइजरी के बाद ही ईरान के ऊपर से उड़ान भरना बंद कर दिया था। चूंकि यह एडवाइजरी यूरोपीय संघ (EU) के भीतर और वहां से उड़ान भरने वाले ऑपरेटरों के लिए थी, इसलिए एयर इंडिया तब से यूरोप जाने वाली अपनी उड़ानों के लिए ईरानी हवाई क्षेत्र का उपयोग नहीं कर रही है।

फिलहाल एयर इंडिया और कई अन्य एयरलाइंस इराक के हवाई मार्ग का उपयोग कर रही हैं। एक बार जब अमेरिका के ईस्ट कोस्ट (पूर्वी तट) की उड़ानें, जो फिलहाल बर्फीले तूफान के कारण प्रभावित हैं, फिर से शुरू होंगी, तब एयर इंडिया उस समय की स्थिति के आधार पर ईरान के सुरक्षित पूर्वी हिस्से के उपयोग पर अंतिम फैसला लेगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

26 Jan 2026 04:34 am

Published on:

26 Jan 2026 04:30 am

Hindi News / Business / ईरान-अमेरिका तनाव: IndiGo ने 28 जनवरी तक रद्द कीं कई अंतरराष्ट्रीय उड़ानें, एयर इंडिया ने भी बदला रास्ता

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Gen Z में बढ़ रही इम्पल्स बोरोइंग, मिडिल क्लास भी कर्ज के जाल में फंस रहा, देखिए आंकड़े

Personal Loan Borrowers India
कारोबार

Budget 2026: सोलर समेत रिन्यूएबल सेक्टर को बजट में मिलेगा नया बूस्ट, नई योजनाओं के साथ ही बढ़ सकता है आवंटन

budget 2026 renewable energy
कारोबार

क्या रूस से भारत की दूरी, चीन के लिए अमेरिका का 'मास्टरप्लान' है?

Trump Tariff Policy
कारोबार

Gold Rate Today: यूं ही नहीं भर-भरकर सोना-चांदी खरीद रहे रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी, खुद बताई राज की बात

Gold Rate Today
कारोबार

Share Market Outlook: इस साल शेयर बाजार में हुआ 33 लाख करोड़ रुपये का नुकसान, 600 कंपनियों के शेयर 10% से ज्यादा टूटे

Share Market Outlook
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.