13 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Induction Stove: 9000 रुपये का कमर्शियल इंडक्शन चूल्हा 23,000 में मिल रहा, 70% बढ़ गई बिक्री, मार्केट में नहीं मिल रहे

Induction Stove: एलपीजी संकट के चलते मार्केट में इंडक्शन चूल्हे की भी शॉर्टेज आ गई है। ब्रिकी करीब 70 फीसदी बढ़ गई है। वहीं, अब मार्केट में इनकी सप्लाई का संकट आ गया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Mar 13, 2026

Induction Stove

इंडक्शन चूल्हे की सप्लाई का संकट खड़ा हो गया है। (PC: AI)

Induction Stove: कमर्शियल गैस सिलेंडर पर रोक व घरेलू सिलेंडर नहीं मिलने से अब हालात बिगड़ने लगे हैं। सिलेंडर के बाद बाजार में इंडक्शन चूल्हों की भी किल्लत शुरू हो गई है। अचानक बढ़ी चूल्हों की डिमांड से पुराना स्टॉक खत्म हो गया है। बाजार में डिमांड की तुलना में नए इंडक्शन चूल्हे नहीं आ रहे हैं। जिन प्रतिष्ठानों पर ये चूल्हे मिल रहे हैं, वे मुंह मांगे दाम वसूल रहे हैं। 3300 किलोवॉट का चूल्हा होटल व शादी- ब्याह के काम आता है, जो अब बाजार में उपलब्ध नहीं है। वहीं, घरों में काम आने वाले 1800 किलोवॉट के चूल्हे की सप्लाई भी काफी कम है। ये चूल्हे जहां पहले दुकानों पर दिन में 3 से 4 पीस बिकते थे, वहीं अब सैकड़ों पीस बिक रहे हैं।

पुराना खत्म, नया स्टॉक नहीं आ रहा

होटलों की बढ़ी मुसीबत

होटलों में बुकिंग से पहले रसोई व खाने के मेन्यू को लेकर पूछताछ शुरू हो गई है। पर्यटक भी होटल बुक करने से पहले रसोई चालू है या नहीं, मेन्यू में क्या-क्या है… आदि की पूछताछ करने के बाद ही बुकिंग कर रहे हैं। होटल-रेस्टोरेंट के मेन्यू में 50 प्रतिशत खान-पान की वस्तुओं की कटौती कर दी गई है, जिससे लोगों को पसंद का भोजन मिलना बंद सा हो गया है। होटल कारोबारियों का कहना है कि अगर 5 से 7 दिन में गैस की सप्लाई शुरू नहीं हुई तो होटलें बंद होने की नौबत आ जाएगी।

कोयले की भी बढ़ी मांग

बाजार में कोयले की मांग भी बढ़ गई है। होटल, रेस्टोरेंट से लेकर घरों में रसोई का काम सिगड़ी व कोयले की भट्टी पर होने लगा है। इससे बाजार में कोयले की मांग भी अचानक बढ़
गई है। लकड़ियों की खरीदारी शुरू हो गई है। शहर में चाय की थड़ी, मिठाई की दुकानों और ढाबों पर कमर्शियल की जगह घरेलू सिलेंडर का उपयोग करने लगे हैं।

तीन दिन में 70 फीसदी बढ़ी बिक्री

जयपुर में इंडक्शन चूल्हों की बिक्री पिछले तीन दिन में 70 प्रतिशत बढ़ गई है। इससे बड़ी दुकानों पर पुराना स्टॉक खत्म गया है। डिमांड के मुकाबले नया माल नहीं आ रहा है, जिससे इन चूल्हों की भी किल्लत शुरू हो गई है। बाजार में इंडक्शन चूल्हे बहुत कम बचे हैं, नए चूल्हे अब नहीं आ रहे हैं। पिछले तीन दिन में ही अचानक से इनकी बिक्री बढ़ी है। मुंबई के एक रेस्टोरेंट मालिक ने बताया कि उन्हे 9000 रुपये का कमर्शियल इंडक्शन 23,000 रुपये में खरीदना पड़ा।

खबर शेयर करें:

Published on:

13 Mar 2026 05:29 pm

Hindi News / Business / Induction Stove: 9000 रुपये का कमर्शियल इंडक्शन चूल्हा 23,000 में मिल रहा, 70% बढ़ गई बिक्री, मार्केट में नहीं मिल रहे

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

18 साल बाद Adobe के CEO पद से हटेंगे शांतनु नारायण, जानिए स्कूल से यहां तक का सफर

Shantanu Narayen
कारोबार

Share Market Investment Tips: युद्ध के इस दौर में पैनिक सेलिंग करने से बचें, जानिए क्या है निवेश की सही रणनीति

Share Market Investment Tips
कारोबार

सिलेंडर की MRP से 1 रुपया भी ज्यादा मांगा जाए, तो दिल्ली वाले इन नंबरों पर करें कॉल

delhi lpg crisis helpline numbers complaint guide
राज्य

Share Market Crash: निवेशकों को 20 लाख करोड़ रुपये का नुकसान, इस हफ्ते 4350 पॉइंट टूटा सेंसेक्स, जानिए मार्केट का हाल

Share Market Crash
कारोबार

LPG Shortage के बीच Infosys और HCL Tech ने अपने कर्मचारियों को जारी की एडवाइजरी, लागू किये ये बदलाव

LPG Shortage
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.