18 साल बाद Adobe के CEO पद से हटेंगे शांतनु नारायण, जानिए स्कूल से यहां तक का सफर

नारायण का जन्म हैदराबाद में 27 मई, 1963 को हुआ था। ये अपने माता-पिता के दूसरे बेटे थे। उन्होंने हैदराबाद पब्लिक स्कूल में पढ़ाई की और उस्मानिया विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद मास्टर की डिग्री उन्होंने बॉलिंग ग्रीन स्टेट यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में की। इसके अलावा उनके पास कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, बर्कले के हास स्कूल ऑफ बिजनेस से एमबीए की डिग्री भी है।