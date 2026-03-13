LPG Shortage के बीच Infosys और HCL Tech ने अपने कर्मचारियों को जारी की एडवाइजरी, लागू किये ये बदलाव

LPG Shortage: दुनियाभर में इस समय तेल और गैस का संकट देखने को मिल रहा है। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध से सप्लाई चेन बाधित हुई है। भारत में भी एलपीजी संकट देखने को मिल रहा है। कमर्शियल गैस सिलेंडर्स की बड़ी शॉर्टेज है। वहीं, घरेलू सिलेंडर भी देरी से मिल रहे हैं। इसका असर ऑफिसों की कैंटीन पर भी पड़ रहा है। या तो सिलेंडर मिल नहीं रहे हैं या बहुत महंगे मिल रहे हैं। ऐसे में कई कंपनियों ने अपने कर्मचारियों के लिए कुछ अस्थायी बदलाव किये हैं।