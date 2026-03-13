13 मार्च 2026,

शुक्रवार

कारोबार

LPG Shortage के बीच Infosys और HCL Tech ने अपने कर्मचारियों को जारी की एडवाइजरी, लागू किये ये बदलाव

LPG Shortage: ऑफिसों के फूड कोर्ट में सिलेंडर या तो आ नहीं रहे हैं या उन्हें बहुत ज्यादा लागत चुकानी पड़ रही है। ऐसे में कंपनियों को कई बदलाव करने पड़ रहे हैं।

भारत

image

Pawan Jayaswal

Mar 13, 2026

LPG Shortage

एलपीजी संकट से कंपनियों की कैंटीन भी नहीं बचीं। (PC: AI)

LPG Shortage: दुनियाभर में इस समय तेल और गैस का संकट देखने को मिल रहा है। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध से सप्लाई चेन बाधित हुई है। भारत में भी एलपीजी संकट देखने को मिल रहा है। कमर्शियल गैस सिलेंडर्स की बड़ी शॉर्टेज है। वहीं, घरेलू सिलेंडर भी देरी से मिल रहे हैं। इसका असर ऑफिसों की कैंटीन पर भी पड़ रहा है। या तो सिलेंडर मिल नहीं रहे हैं या बहुत महंगे मिल रहे हैं। ऐसे में कई कंपनियों ने अपने कर्मचारियों के लिए कुछ अस्थायी बदलाव किये हैं।

देश की दिग्गज आईटी कंपनी इन्फोसिस ने अपने फूड कोर्ट के मेन्यू में बदलाव किया है। कर्मचारियों को एडवाइजरी जारी कर इसकी जानकारी दी गई है। मेन्यू में बदलाव के पीछे भी एलपीजी संकट ही है। वहीं, चेन्नई में एचसीएल टेक ने अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम करने को कहा है। एलपीजी संकट के चलते कंपनियां इस तरह के अस्थायी कदम उठा रही हैं।

इन्फोसिस ने क्या कहा?

बेंगलुरु, चेन्नई और पुणे में इन्फोसिस ने अपने कर्मचारियों को एडवाइजरी भेजी है। इसमें बताया गया है कि गैस संकट के चलते फूड कोर्ट का संचालन प्रभावित रहेगा। कंपनी ने बेंगलुरु कैंपस के कर्मचारियों को कहा, 'जैसा कि आप जानते हैं, इस समय कमर्शियल एलपीजी की उपलब्धता को लेकर स्थिति चुनौतीपूर्ण है। इस वजह से 12 मार्च से फूड कोर्ट के संचालन में बदलाव किया जा रहा है। कुछ आइटम सीमित किए जाएंगे और अगले आदेश तक लाइव काउंटर बंद रहेंगे।'

बाहर से मंगाया जा रहा खाना

वहीं, पुणे कैंपस के कर्मचारियों से कहा गया कि कुछ खाना बाहरी सेंट्रल किचन से लिया जाएगा। इसके अलावा इंडक्शन का उपयोग बढ़ाया जा रहा है। कंपनी ने कर्मचारियों से यह भी कहा कि वे कैंपस में ऐसे आयोजन करने से बचें, जिनमें इंटरनल कैटरिंग की जरूरत हो। इसके अलावा चेन्नई कैंपस में फूड कोर्ट से कुछ आइटम अस्थायी रूप से हटाए जा रहे हैं।

HCLTech ने दिया वर्क फ्रॉम होम

एचसीएलटेक ने अपने चेन्नई ऑफिस के कर्मचारियों को 12 और 13 मार्च को वर्क फ्रॉम होम करने की सलाह दी है। मिंट की एक रिपोर्ट में एक कंपनी अधिकारी के हवाले से बताया गया है कि चेन्नई कैंपस में कई कैफेटेरिया वेंडर एलपीजी की कमी के कारण अपना संचालन नहीं कर पा रहे थे। इसी वजह से कर्मचारियों को घर से काम करने की सलाह दी गई।

Published on:

LPG Shortage के बीच Infosys और HCL Tech ने अपने कर्मचारियों को जारी की एडवाइजरी, लागू किये ये बदलाव

