Share Market Investment Tips: युद्ध के इस दौर में पैनिक सेलिंग करने से बचें, जानिए क्या है निवेश की सही रणनीति

Share Market Investment Tips: निवेशकों के लिए सबसे बड़ा खतरा सिर्फ शेयर बाजार में भारी उठापटक नहीं, बल्कि अपनी भावनाओं में आकर पैनिक सेलिंग करना है। वाइटओक कैपिटल एएमसी की नई रिपोर्ट के मुताबिक, जंग के समय में सबसे सुरक्षित तरीका है अपनी पहले से तय एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी पर टिके रहना। रिपोर्ट में बाजार विशेषज्ञों ने कहा कि तेज उतार-चढ़ाव और डराने वाली खबरों के बावजूद सैन्य संघर्ष का लंबी अवधि में रिटर्न पर असर सामान्यतः कम होता है। फंड हाउस का कहना है कि संकट के दौरान भावनाओं में आकर लिए गए निर्णय अक्सर निवेशकों के लिए वास्तविक संकट से ज्यादा नुकसानदेह साबित होते हैं। सही एसेट एलोकेशन बाजार के झटकों को झेलने के लिए एक ढाल के रूप में काम करता है।