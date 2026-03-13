13 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Share Market Investment Tips: युद्ध के इस दौर में पैनिक सेलिंग करने से बचें, जानिए क्या है निवेश की सही रणनीति

Share Market Investment Tips: भू-राजनीतिक हालातों से प्रभावित होने के बजाय अपने वित्तीय लक्ष्यों और जोखिम उठाने की क्षमता के आधार पर एसेट एलोकेशन करना चाहिए।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Mar 13, 2026

Share Market Investment Tips

Share Market Investment Tips

Share Market Investment Tips: निवेशकों के लिए सबसे बड़ा खतरा सिर्फ शेयर बाजार में भारी उठापटक नहीं, बल्कि अपनी भावनाओं में आकर पैनिक सेलिंग करना है। वाइटओक कैपिटल एएमसी की नई रिपोर्ट के मुताबिक, जंग के समय में सबसे सुरक्षित तरीका है अपनी पहले से तय एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी पर टिके रहना। रिपोर्ट में बाजार विशेषज्ञों ने कहा कि तेज उतार-चढ़ाव और डराने वाली खबरों के बावजूद सैन्य संघर्ष का लंबी अवधि में रिटर्न पर असर सामान्यतः कम होता है। फंड हाउस का कहना है कि संकट के दौरान भावनाओं में आकर लिए गए निर्णय अक्सर निवेशकों के लिए वास्तविक संकट से ज्यादा नुकसानदेह साबित होते हैं। सही एसेट एलोकेशन बाजार के झटकों को झेलने के लिए एक ढाल के रूप में काम करता है।

अच्छी तरह से डायवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में अनिश्चितता के दौर में सुरक्षा पहले से ही शामिल होती है। इसकी वजह यह है कि वे अक्सर गलत समय पर बाजार से बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद वे लंबे समय तक निवेश से दूर रहते हैं और फिर बाजार के ऊंचे स्तर पर दोबारा निवेश करते हैं। कई बार तो वे दोबारा बाजार में लौट ही नहीं पाते।

पैनिक सेलिंग के 3 स्टेज

'पैनिक सेल क्राइसिस'

बाजार गिरने के बाद आप यह सोचकर शेयर बेच देते हैं कि हालात अभी और खराब होंगे। इसके बाद आप खुद को सुरक्षित और समझदार महसूस करते हुए पैसा कैश या गोल्ड में लगा देते हैं।

'फ्रोजन वेट' का दौर

बाजार में उतार-चढ़ाव जारी रहता है। कुछ दिन तेजी, तो कुछ दिन गिरावट। ऐसे में निवेशक दोबारा निवेश करने से पहले हालात के सामान्य होने का इंतजार करते हैं। पर छोटी अवधि में स्पष्टता शायद ही कभी मिलती है। टीवी चैनलों की हेडिंग डर पैदा करती रहती हैं।

'पेनफुल मिस' का दौर

जब बाजार निचले स्तर से 20%, 30% या 40% तक उछाल मार लेते हैं, तब भी आप कैश में बैठे रहते हैं। अब बाजार में दोबारा निवेश करना महंगा लगता है। इस तरह आपने न सिर्फ नुकसान को लॉक कर लिया, बल्कि रिकवरी का मौका भी गंवा दिया।

क्या है निवेश की सही रणनीति

खासकर अगर आप टीवी न्यूज चैनलों को सुनें तो हालात बेहद गंभीर लगने लगते हैं। लेकिन ज्यादातर मामलों में ये अर्थव्यवस्था की बुनियादी व्यवस्था को नहीं तोड़ते। भू-राजनीतिक झटके अक्सर भावनाओं से जुड़े झटके होते हैं। ये डर, अस्थिरता और नाटकीय सुर्खियां पैदा करते हैं। इसलिए भू-राजनीतिक उतार चढ़ाव के समय सही रणनीति यह नहीं है कि आप अपना पोर्टफोलियो बार-बार बदलें, बल्कि अपनी तय रणनीतिक एसेट एलोकेशन पर अनुशासन के साथ टिके रहें और बाजार की अस्थिरता को धैर्य के साथ झेलें।

कैसे तय करें एसेट एलोकेशन?

रिपोर्ट में कहा गया है कि निवेशकों को अपना एसेट एलोकेशन अपने वित्तीय लक्ष्यों और जोखिम उठाने की क्षमता के आधार पर तय करना चाहिए, न कि भू-राजनीतिक हालात को देखकर। उदाहरण के लिए, एक मध्यम जोखिम उठाने वाले निवेशक के लिए पोर्टफोलियो में 65% इक्विटी, 25% डेट और 10% गोल्ड रखा जा सकता है। इसके साथ बैलेंसिंग की एक सीमा (आमतौर पर 5%) तय करनी चाहिए। यदि इक्विटी का हिस्सा 60% से नीचे गिर जाए या 70% से ऊपर चला जाए, तो पोर्टफोलियो को फिर से 65% के स्तर पर रीबैलेंस कर लेना चाहिए।

ये भी पढ़ें

LPG Crisis: 10 की चाय 15 में, 15 का समोसा 20 में, रेस्टोरेंट्स से तवा रोटी गायब… गैस संकट का जानिए कैसे दिख रहा असर
कारोबार
LPG Crisis

खबर शेयर करें:

Published on:

13 Mar 2026 04:59 pm

Hindi News / Business / Share Market Investment Tips: युद्ध के इस दौर में पैनिक सेलिंग करने से बचें, जानिए क्या है निवेश की सही रणनीति

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Induction Stove: 9000 रुपये का कमर्शियल इंडक्शन चूल्हा 23,000 में मिल रहा, 70% बढ़ गई बिक्री, मार्केट में नहीं मिल रहे

Induction Stove
कारोबार

18 साल बाद Adobe के CEO पद से हटेंगे शांतनु नारायण, जानिए स्कूल से यहां तक का सफर

Shantanu Narayen
कारोबार

सिलेंडर की MRP से 1 रुपया भी ज्यादा मांगा जाए, तो दिल्ली वाले इन नंबरों पर करें कॉल

delhi lpg crisis helpline numbers complaint guide
राज्य

Share Market Crash: निवेशकों को 20 लाख करोड़ रुपये का नुकसान, इस हफ्ते 4350 पॉइंट टूटा सेंसेक्स, जानिए मार्केट का हाल

Share Market Crash
कारोबार

LPG Shortage के बीच Infosys और HCL Tech ने अपने कर्मचारियों को जारी की एडवाइजरी, लागू किये ये बदलाव

LPG Shortage
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.