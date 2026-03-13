सिलेंडर की MRP से 1 रुपया भी ज्यादा मांगा जाए, तो दिल्ली वाले इन नंबरों पर करें कॉल

दिल्ली सरकार और तेल कंपनियों ने राजधानी में एलपीजी, पीएनजी, पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति को लेकर फैली आशंकाओं पर विराम लगा दिया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शहर में ईंधन का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और सप्लाई चेन पूरी तरह सामान्य है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (IGL) ने भी पुष्टि की है कि घरेलू पीएनजी और सीएनजी उपभोक्ताओं को प्राथमिकता के आधार पर निर्बाध आपूर्ति की जा रही है। सरकार ने जनता से अपील की है कि वे अफवाहों और पैनिक बुकिंग से बचें। साथ ही, कालाबाजारी या जमाखोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।