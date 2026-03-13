बिहार विधानसभा पर आतंकी साया? मिली बम से उड़ाने की धमकी; अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां, सर्च ऑपरेशन जारी

धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियों का सर्च ऑपरेशन
बिहार की सबसे सुरक्षित इमारतों में से एक बिहार विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। शुक्रवार (13 मार्च) को विधानसभा सचिवालय को ईमेल के जरिए एक धमकी भरा संदेश मिला, जिससे पुलिस विभाग और सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए, पूरे परिसर को एक अभेद्य किले में बदल दिया गया है।
जानकारी के मुताबिक, विधानसभा सचिवालय को मिले ईमेल में इमारत को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। इस घटना की पुष्टि करते हुए पटना के SSP कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि ईमेल के जरिए एक धमकी मिली है। इस मामले की गहन जांच चल रही है और एहतियाती कदम के तौर पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।
धमकी के बारे में जानकारी मिलते ही, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार तुरंत एक्शन मोड में आ गए। उन्होंने फौरन सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक आपात बैठक बुलाई। अध्यक्ष ने प्रभारी सचिव, ख्याति सिंह को निर्देश दिया कि वे राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (DGP) से संपर्क करें, ताकि सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।
धमकी मिलने के बाद, पुलिसकर्मियों, बम निरोधक दस्तों और डॉग स्क्वॉड की टीमें विधानसभा परिसर में पहुंच गई हैं। परिसर के चप्पे-चप्पे में सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। विधानसभा में प्रवेश करने वाले या बाहर निकलने वाले हर व्यक्ति और वाहन की कड़ी जांच की जा रही है। सचिवालय के गेटों पर सुरक्षा बलों की तैनाती काफी बढ़ा दी गई है।
पुलिस अब धमकी भरे ईमेल के IP एड्रेस और उसके स्रोत का पता लगाने में सक्रिय रूप से जुटी हुई है। साइबर विशेषज्ञ ईमेल के मूल की जांच कर रहे हैं और भेजने वाले की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं। अधिकारियों का मानना है कि यह शायद किसी की शरारत हो सकती है। फिर भी, सुरक्षा के दृष्टिकोण से, किसी भी खुफिया जानकारी को हल्के में नहीं लिया जा रहा है।
जैसे ही धमकी की खबर फैली, विधानसभा परिसर में काम करने वाले कर्मचारियों के साथ-साथ आस-पास के इलाके में रहने वाले लोगों में भी डर का माहौल छा गया। इसके बावजूद, पुलिस अधिकारियों ने जनता से शांति बनाए रखने की अपील की है, और कहा है कि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है।
