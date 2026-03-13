बिहार विधानसभा पर आतंकी साया? मिली बम से उड़ाने की धमकी; अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां, सर्च ऑपरेशन जारी

पुलिस अब धमकी भरे ईमेल के IP एड्रेस और उसके स्रोत का पता लगाने में सक्रिय रूप से जुटी हुई है। साइबर विशेषज्ञ ईमेल के मूल की जांच कर रहे हैं और भेजने वाले की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं। अधिकारियों का मानना ​​है कि यह शायद किसी की शरारत हो सकती है। फिर भी, सुरक्षा के दृष्टिकोण से, किसी भी खुफिया जानकारी को हल्के में नहीं लिया जा रहा है।