पटना में गैस का हाहाकार: ईरान-इजरायल युद्ध की आग से बुझने लगे हॉस्टलों के चूल्हे, 2.5 लाख छात्रों की पढ़ाई पर संकट

गैस संकट का छात्रों की पढ़ाई पर भी सीधा असर पड़ रहा है। कई छात्रों की परीक्षाएं नजदीक आ रही हैं, ऐसे में खाने-पीने और रोजमर्रा की जरूरतों को लेकर बनी अनिश्चितता की वजह से उनका ध्यान पढ़ाई से भटक रहा है। कई छात्र खासकर वे जो निजी लॉज में रहते हैं और अपना खाना खुद बनाते हैं इस संकट से इतने परेशान हो गए हैं कि उन्होंने अपने घर लौटना शुरू कर दिया है। छात्रों का तर्क है कि परीक्षा के दिनों में गैस लेने के लिए घंटों कतार में खड़े रहना या 500 रुपये प्रति किलोग्राम की बहुत ज़्यादा कीमत पर गैस खरीदना उनके बस की बात नहीं है।