निशांत कुमार के इर्द-गिर्द युवा नेताओं की टीम तैयार, छात्र और क्षेत्रीय राजनीति से आए चेहरे को मिला मौका

निशांत कुमार के जदयू में एंट्री के साथ ही उनकी एक टीम भी तैयार की गई है, जिसमें युवाओं को ज्यादा मौका दिया गया है। इस टीम में छात्र राजनीति और क्षेत्रीय राजनीति से जुड़े चेहरों को प्राथमिकता दी गई है। जदयू सूत्रों के मुताबिक, निशांत कुमार के साथ युवा नेताओं का एक कोर ग्रुप तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य नई पीढ़ी के नेतृत्व को मजबूत आधार देना और संगठन को युवाओं के जरिए और सक्रिय बनाना है।