राज्य सभा चुनाव 2026: 16 मार्च को लेकर NDA की रणनीति तय, सम्राट चौधरी के घर जुटें 202 विधायक

एनडीए की ओर से राज्य सभा का चुनाव बीजेपी, जेडीयू और आरएलएम लड़ रही है। लेकिन, इनको जिताने की जिम्मेवारी चुनाव नहीं लड़ रहे सहयोगी दलों की भी है। राज्य सभा चुनाव में चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी- रामविलास (एलजेपी-आर) और जीतनराम मांझी की हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा (एचएएम) का कोई प्रत्याशी चुनाव मैदान में नहीं है। इनके विधायक बीजेपी, जदयू और उपेंद्र कुशवाहा के प्रत्याशी को वोटिंग करेंगे। बिहार विधानसभा में बीजेपी के 89, जदयू के 85, लोजपा-आर के 19, हम के 5 और रालोमो के 4 विधायक हैं। 41-42 वोट के हिसाब से 164 एनडीए विधायक राज्य सभा के 4 सीट पर जीत पक्की कर लेंगे। लेकिन, 5वीं सीट के लिए एनडीए के पास मात्र 38 वोट ही है। पांचवीं सीट पर जीत पक्की करने के लिए 3 और वोट की उसे जरूरत है। इसको लेकर बीजेपी की नजर बसपा, आईआईपी और कांग्रेस विधायकों पर है।