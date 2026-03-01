12 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

राज्य सभा चुनाव 2026: 16 मार्च को लेकर NDA की रणनीति तय, सम्राट चौधरी के घर जुटें 202 विधायक

राज्य सभा चुनाव को लेकर एनडीए विधायकों की बैठक बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के आवास पर हुई। इस बैठक में राज्यसभा की पांचवीं सीट जीतने की रणनीति को अंतिम रूप दिया गया।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Mar 12, 2026

bihar politics

डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी (फोटो- X@ @samrat4bjp)

राज्य सभा की 5 सीटों को लेकर 16 मार्च को चुनाव है। इस चुनाव को लेकर एनडीए विधायकों की डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के घर पर बैठक हुई। इस बैठक में एनडीए (राजग) के 5 दलों के सभी 202 विधायक शामिल हुए। एनडीए की ओर से बीजेपी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और शिवेश राम को अपना प्रत्याशी बनाया है। जबकि जदयू ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर को अपना प्रत्याशी बनाया है।

राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) ने पार्टी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया है। इधर, महागठबंधन प्रत्याशी के भी चुनाव मैदान में आने के बाद चुनाव रोचक हो गया है। पांच सीटों पर छह प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। इसको देखते हुए एनडीए गठबंधन ने अपने विधायकों के साथ चुनाव को लेकर अपनी रणनीति को अन्तिम रूप दिया।

चुनाव को लेकर रणनीति तैयार

सम्राट चौधरी के आवास पर हुई इस बैठक में एनडीए के 5 के 5 कैंडिडेट को जिताने की रणनीति को अन्तिम रूप दिया गया। बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा और छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा को पर्यवेक्षक बनाकर भेजा है, जो कि बुधवार से ही पटना में कैंप कर रहे हैं। सम्राट चौधरी की कल रात ही इन दोनों से मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात के समय बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और संगठन महासचिव भीखूभाई दलसानिया भी मौजूद थे।

अलग-अलग विधायकों का समूह तैयार

सम्राट चौधरी के घर आज हुई बैठक में एनडीए के 5 कैंडिडेट के लिए वोट डालने वाले अलग-अलग विधायकों के समूह का चयन हुआ। राज्यसभा सीटों के चुनाव में जीतने के लिए एक कैंडिडेट कम से कम 41 वोट चाहिए। इस बैठक में 41-41 विधायकों के 4 ग्रुप बनाया गया। इसके साथ ही बचे हुए 38 एमएलए को 5वें कैंडिडेट को वोट डालने को कहा गया है। सूत्रों का कहना है कि एनडीए की ओर से विपक्षी खेमे में क्रॉस वोटिंग से 3 और वोट का जुगाड़ करने की रणनीति को अन्तिम रूप दिया गया।

चुनाव नहीं लड़ रही पार्टी को जितवाने की जिम्मेवारी

एनडीए की ओर से राज्य सभा का चुनाव बीजेपी, जेडीयू और आरएलएम लड़ रही है। लेकिन, इनको जिताने की जिम्मेवारी चुनाव नहीं लड़ रहे सहयोगी दलों की भी है। राज्य सभा चुनाव में चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी- रामविलास (एलजेपी-आर) और जीतनराम मांझी की हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा (एचएएम) का कोई प्रत्याशी चुनाव मैदान में नहीं है। इनके विधायक बीजेपी, जदयू और उपेंद्र कुशवाहा के प्रत्याशी को वोटिंग करेंगे। बिहार विधानसभा में बीजेपी के 89, जदयू के 85, लोजपा-आर के 19, हम के 5 और रालोमो के 4 विधायक हैं। 41-42 वोट के हिसाब से 164 एनडीए विधायक राज्य सभा के 4 सीट पर जीत पक्की कर लेंगे। लेकिन, 5वीं सीट के लिए एनडीए के पास मात्र 38 वोट ही है। पांचवीं सीट पर जीत पक्की करने के लिए 3 और वोट की उसे जरूरत है। इसको लेकर बीजेपी की नजर बसपा, आईआईपी और कांग्रेस विधायकों पर है।

ये भी पढ़ें

राज्यसभा चुनाव 2026: 5 सीटों पर NDA का दांव, 41 वोट के गणित में फंसी कुशवाहा की किस्मत?
पटना
Upendra Kushwaha

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bihar news

Updated on:

12 Mar 2026 10:18 pm

Published on:

12 Mar 2026 10:17 pm

Hindi News / Bihar / Patna / राज्य सभा चुनाव 2026: 16 मार्च को लेकर NDA की रणनीति तय, सम्राट चौधरी के घर जुटें 202 विधायक

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

गोपालगंज वालों की मुराद पूरी! अब स्टेशन पर रुकेगी दिल्ली जाने वाली एक्सप्रेस, पटना के लिए भी नई ट्रेन शुरू

पटना

पटना में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी के घर SVU की रेड, पंकज ने खिड़की से फेंके नोटों के बंडल, 5 लाख कचरे के ढेर से जब्त

पटना

शादी का कार्ड या संविधान की किताब? दिवंगत अभिनेता SSR की बहन की शादी का निमंत्रण पत्र वायरल

दिव्या गौतम और उनके पति शादी के बाद
पटना

नीतीश की तारीफ करते-करते मंच पर रोने लगीं मंत्री लेसी सिंह, बोलीं- मुश्किल में वो कृष्ण की तरह ढाल बने…

samriddhi yatra, bihar politics, lesi singh, lesi singh bihar
पटना

'दिल्ली-मुंबई से महंगी बिहार की जमीन, फिर भी सबसे गरीब', तेजस्वी का नीतीश सरकार पर प्रहार

Tejashwi Yadav
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.