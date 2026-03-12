12 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

न मुहूर्त, न मंत्र… सिर्फ संविधान का आर्टिकल 21! दिवंगत अभिनेता SSR की बहन दिव्या की अनोखी शादी, वायरल हुआ वेडिंग कार्ड

दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की बहन दिव्या गौतम ने सूरज कुमार पांडे से शादी की। बिना किसी धूमधाम के हुई कोर्ट मैरिज में, शादी के कार्ड पर संविधान के आर्टिकल 21 का जिक्र था और उनके हाथ में सावित्रीबाई फुले की तस्वीर थी।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Mar 12, 2026

दिव्या गौतम और उनके पति शादी के बाद

दिव्या गौतम और उनके पति शादी के बाद (फोटो- X)

शादी मतलब कि बैंड, बाजा, बारात और घंटों तक चलने वाले धार्मिक अनुष्ठान। लेकिन बिहार की राजधानी पटना में एक ऐसी शादी हुई जिसने इन तमाम रूढ़ियों को एक झटके में पीछे छोड़ दिया। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की चचेरी बहन और विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी दिव्या गौतम ने सूरज कुमार पांडेय के साथ कोर्ट मैरिज कर जीवन की नई पारी शुरू की है। 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर हुई इस शादी ने संविधान और विचारधारा को अपना सबसे बड़ा गवाह बनाया है।

वेडिंग कार्ड हुआ वायरल

दिव्या और सूरज की शादी की सबसे खास बात रही उनका निमंत्रण पत्र (Wedding Card), जि अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस कार्ड की शुरुआत किसी धार्मिक श्लोक से नहीं, बल्कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 (Article 21) के जिक्र से हुई है। कार्ड पर लिखा है, 'अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का अभिन्न अंग है और हमें खुशी है कि हमने एक-दूसरे को चुना है।'

रंगमंच की दुनिया से शुरू हुई प्रेम कहानी

कार्ड में इस कपल ने अपनी खूबसूरत प्रेम कहानी की झलक भी साझा की है। उन्होंने बताया कि उनकी यह यात्रा थिएटर के मंच से शुरू हुई थी। साझा दृश्यों (Shared Scenes) से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे साझा सपनों (Shared Dreams) में बदल गया और अब उन्होंने कोर्ट मैरिज के जरिए इसे एक कानूनी और संवैधानिक मोड़ दिया है।

हाथों में फुले की तस्वीर

कोर्ट मैरिज के दौरान दिव्या और सूरज के हाथों में फूलों के गुलदस्ते की जगह महान समाज सुधारक ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले की तस्वीर वाला फ्रेम था। इस फ्रेम पर एक मेसेज भी लिखा था, 'अज्ञानता मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, ज्ञान से अज्ञानता को खत्म करो।' दिव्या गौतम खुद एक थिएटर आर्टिस्ट और दीघा विधानसभा से चुनाव लड़ चुकी प्रखर नेत्री हैं, उन्होंने इस सादगी भरी शादी के जरिए यह संदेश दिया कि विवाह केवल दो शरीरों का मिलन नहीं, बल्कि दो प्रगतिशील विचारों का संगम है।

न मुहूर्त की चिंता, न आडंबर का बोझ

दिव्या ने अपनी शादी के लिए किसी शुभ मुहूर्त या पंडित की सलाह का इंतजार नहीं किया। उन्होंने महिला दिवस जैसे सार्थक दिन को चुना। बिना किसी फिजूलखर्ची, दहेज या शोर-शराबे के हुई इस शादी ने समाज के उस वर्ग को आईना दिखाया है जो शादियों में करोड़ों रुपये पानी की तरह बहाते हैं।

आर्टिकल 21 में क्या लिखा है?

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 (Article 21) हर व्यक्ति को गरिमा के साथ जीने का अधिकार देता है। इसे संविधान में इस प्रकार लिखा गया है, 'किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा अन्य किसी तरीके से वंचित नहीं किया जाएगा।'

ये भी पढ़ें

‘दिल्ली-मुंबई से महंगी बिहार की जमीन, फिर भी सबसे गरीब’, तेजस्वी का नीतीश सरकार पर प्रहार, बोले- 21 साल में सिर्फ…
पटना
Tejashwi Yadav

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bihar news

Wedding

Published on:

12 Mar 2026 02:12 pm

Hindi News / Bihar / Patna / न मुहूर्त, न मंत्र… सिर्फ संविधान का आर्टिकल 21! दिवंगत अभिनेता SSR की बहन दिव्या की अनोखी शादी, वायरल हुआ वेडिंग कार्ड

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

नीतीश की तारीफ करते-करते मंच पर रोने लगीं मंत्री लेसी सिंह, बोलीं- मुश्किल में वो कृष्ण की तरह ढाल बने…

samriddhi yatra, bihar politics, lesi singh, lesi singh bihar
पटना

'दिल्ली-मुंबई से महंगी बिहार की जमीन, फिर भी सबसे गरीब', तेजस्वी का नीतीश सरकार पर प्रहार

Tejashwi Yadav
पटना

सरकारी सैलरी में 96 लाख की एक्स्ट्रा कमाई? स्वास्थ्य विभाग के DGM के ठिकानों पर SVU की छापेमारी

bihar news, svu raid, health department dgm
पटना

क्या ओवैसी दिला पाएंगे तेजस्वी को जीत? राज्य सभा की 5वीं सीट के लिए AIMIM पॉजिटिव, पर बसपा अब भी पहेली

Rajya Sabha Elections 2026, rjd, aimim, bihar politics
पटना

सबसे छुपाकर ये काम करते थे नीतीश कुमार, केसी त्यागी ने खोला CM का वो राज; वीडियो वायरल

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.