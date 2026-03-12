सबसे छुपाकर ये काम करते थे नीतीश कुमार, केसी त्यागी ने खोला CM का वो राज; वीडियो वायरल

राज्य सभा जाने के अपने फैसले को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों बिहार की राजनीति में चर्चा का विषय बने हुए हैं। वो अपनी सख्त इमेज और अनुशासन के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने बिहार में शराबबंदी जैसे बड़े फैसले लागू किए और हमेशा नशामुक्त समाज की वकालत की है। इस बीच, जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव और नीतीश कुमार के करीबी केसी त्यागी ने नीतीश कुमार की एक सीक्रेट आदत का खुलासा किया है, जिसने समर्थकों और विरोधियों दोनों को चौंका दिया है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।