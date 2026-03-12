12 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

सबसे छुपाकर ये काम करते थे नीतीश कुमार, केसी त्यागी ने खोला CM का वो राज; वीडियो वायरल

केसी त्यागी ने मुख्यमंत्री की एक ऐसी आदत का खुलासा किया है जिसने सबको हैरान कर दिया है। त्यागी ने कहा कि नीतीश कुमार की एक आदत थी जिसे वे छिपाकर रखते थे, वह थी तंबाकू या खैनी का सेवन।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Mar 12, 2026

CM नीतीश कुमार (ANI)

राज्य सभा जाने के अपने फैसले को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों बिहार की राजनीति में चर्चा का विषय बने हुए हैं। वो अपनी सख्त इमेज और अनुशासन के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने बिहार में शराबबंदी जैसे बड़े फैसले लागू किए और हमेशा नशामुक्त समाज की वकालत की है। इस बीच, जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव और नीतीश कुमार के करीबी केसी त्यागी ने नीतीश कुमार की एक सीक्रेट आदत का खुलासा किया है, जिसने समर्थकों और विरोधियों दोनों को चौंका दिया है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

केसी त्यागी का खुलासा

एक यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में, केसी त्यागी ने नीतीश कुमार के साथ अपने दशकों पुराने अनुभव शेयर किए। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री की एक आदत का जिक्र करते हुए इसे उनका एक 'छोटा सा अवगुण' बताया। त्यागी ने बताया कि नीतीश कुमार को तंबाकू (खैनी) खाने का शौक था, लेकिन वह इसे चुपके से किया करते थे।

त्यागी के मुताबिक, नीतीश कुमार तंबाकू या खैनी का सेवन करते थे, लेकिन इसे हमेशा छिपाकर रखते थे। उन्होंने बताया कि नीतीश कुमार कुर्ते की जेब में खैनी रखते थे। वो इसे बड़ी सावधानी और गोपनीय ढंग से निकालते और मुट्ठी में लेकर रगड़ते थे कि किसी को पता भी न चले कि वे कब खैनी खा गए।

सोशल मीडिया पर वायरल

केसी त्यागी का यह खुलासा चर्चा का विषय बन गया है क्योंकि नीतीश कुमार हमेशा से सार्वजनिक जीवन में पान, गुटखा और दूसरी लतों से दूर रहते दिखे हैं। सोशल मीडिया पर अब यह वीडियो वायरल हो रहा है और लोग नीतीश कुमार के इस देसी अंदाज पर चटखारे ले रहे हैं।

राज्य सभा नॉमिनेशन के बीच पुराने रिश्तों की चर्चा

यह वीडियो ऐसे समय में सामने आया है जब नीतीश कुमार बिहार के सीएम की कुर्सी छोड़कर दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने राज्य सभा चुनाव के लिए अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है और 16 मार्च को वोटिंग के बाद वे कभी भी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं।

केसी त्यागी लंबे समय से नीतीश कुमार के खास रणनीतिकार और भरोसेमंद साथी रहे हैं। जनता दल (यूनाइटेड) के साथ अपने समय में, उन्होंने कई सालों तक पार्टी की राष्ट्रीय राजनीति में अहम भूमिका निभाई। हालांकि, हाल के महीनों में पार्टी लाइन से अलग बयानों के कारण उनके और जेडीयू के बीच दूरी बढ़ गई थी, लेकिन नीतीश के साथ उनके निजी किस्से आज भी राजनीति के गलियारों में जिंदा हैं।

ये भी पढ़ें

‘नीतीश का राज्य सभा जाना, श्री राम के अयोध्या छोड़ने जैसा…’ समृद्धि यात्रा में भावुक हुईं विधायक; भगवान से कर दी सीएम की तुलना
पटना
Nitish Kumar Samriddhi Yatra, bihar news, bihar politics

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bihar news

नीतीश कुमार

Published on:

12 Mar 2026 08:06 am

Hindi News / Bihar / Patna / सबसे छुपाकर ये काम करते थे नीतीश कुमार, केसी त्यागी ने खोला CM का वो राज; वीडियो वायरल

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

पटना में पुलिस-अपराधियों के बीच मुठभेड़, 1200 जिंदा कारतूस के साथ तीन अपराधी गिरफ्तार

bihar police encounter, bihar news
पटना

ये तो हद हो गई, एडमिट कार्ड पर लगा दी कुत्ते की फोटो

Dog photo on admit card (AI Image)
राष्ट्रीय

PM किसान की नई किस्त का ऐलान: बिहार के 73 लाख किसानों को इस दिन मिलेगा 2000 रूपये का लाभ

PM Kisan Samman Nidhi
पटना

राज्य सभा चुनाव 2026: बिहार में RJD-AIMIM में तालमेल के संकेत, ओवैसी लेंगे अंतिम फैसला

पटना

पटना NEET छात्रा रेप-मौत केस: हॉस्टल मालिक को नहीं मिली जमानत, जानिए CBI ने कोर्ट से क्या कहा

पटना हॉस्टल कांड | Patna NEET student rape-murder case
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.