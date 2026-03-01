राज्य सभा चुनाव 2026: बिहार में RJD-AIMIM में तालमेल के संकेत, ओवैसी लेंगे अंतिम फैसला

AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने तेजस्वी यादव से मुलाकात के बाद कहा कि जो लोग वर्तमान समय में दलित, शोषित और पीड़ितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हें एक मंच पर आना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश और बिहार के हित में ऐसी ताकतों का एकजुट होना जरूरी है। राज्य सभा चुनाव से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर तेजस्वी यादव के साथ सकारात्मक बातचीत हुई है। इस चर्चा की जानकारी AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को दी जाएगी और जल्द ही इस पर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।