11 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

राज्य सभा चुनाव 2026: बिहार में RJD-AIMIM में तालमेल के संकेत, ओवैसी लेंगे अंतिम फैसला

राज्य सभा चुनाव 2026 को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान के बीच बुधवार को लंबी बैठक हुई। बैठक के बाद अख्तरुल ईमान ने कहा कि बातचीत सकारात्मक रही।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Mar 11, 2026

असदुद्दीन ओवैसी और राजद नेता तेजस्वी यादव। (फोटो- IANS)

राज्य सभा चुनाव 2026 को लेकर बिहार में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। विपक्ष राज्यसभा की खाली हो रही पांच सीटों में से एक पर कब्जा करने की रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटा है। इसी सिलसिले में बुधवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान के बीच लंबी बातचीत हुई।

बैठक के बाद अख्तरुल ईमान ने कहा कि बातचीत सकारात्मक रही है और यह एक शुभ संकेत है। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं के बीच जो भी चर्चा हुई है, उसे पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के सामने रखा जाएगा। इसके बाद ही आगे का फैसला लिया जाएगा।

दलित, शोषित, को साथ आना चाहिए

AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने तेजस्वी यादव से मुलाकात के बाद कहा कि जो लोग वर्तमान समय में दलित, शोषित और पीड़ितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हें एक मंच पर आना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश और बिहार के हित में ऐसी ताकतों का एकजुट होना जरूरी है। राज्य सभा चुनाव से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर तेजस्वी यादव के साथ सकारात्मक बातचीत हुई है। इस चर्चा की जानकारी AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को दी जाएगी और जल्द ही इस पर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।

AIMIM को आरजेडी को मिल सकता है समर्थन

राज्य सभा चुनाव की घोषणा के बाद पिछले महीने ओवैसी की पार्टी AIMIM ने अपना उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया था और इसके लिए आरजेडी से समर्थन भी मांगा था। इससे विपक्षी खेमे में कुछ समय के लिए असमंजस की स्थिति बन गई थी। हालांकि, 5 मार्च को नामांकन के आखिरी दिन तक AIMIM ने अपना उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारा। वहीं, आरजेडी ने अपने मौजूदा राज्य सभा सांसद एडी सिंह का दोबारा मैदान में उतार दिया।

पांच सीटों के लिए छह उम्मीदवार मैदान में

बिहार में राज्यसभा की पांच सीटों के लिए छह उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें से पांच प्रत्याशी एनडीए के हैं, जबकि विपक्ष की ओर से एक उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है। एनडीए के पास चार उम्मीदवारों को जिताने के लिए पर्याप्त मत हैं, लेकिन पांचवें उम्मीदवार की जीत के लिए उसे तीन और विधायकों के समर्थन की जरूरत है। वहीं, विपक्ष को अपने एकमात्र उम्मीदवार को जिताने के लिए छह अतिरिक्त विधायकों का समर्थन जुटाना होगा। इसे देखते हुए दोनों पक्षों की ओर से तैयारियां तेज कर दी गई हैं।

एनडीए कोटे से बीजेपी ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और शिवेश कुमार को उम्मीदवार बनाया है। वहीं जदयू ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और रामनाथ ठाकुर को अपना प्रत्याशी बनाया है। इसके अलावा एनडीए के समर्थन से राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया है।

आरजेडी नेता एडी सिंह महागठबंधन के प्रत्याशी

वहीं महागठबंधन की ओर से आरजेडी नेता एडी सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। बिहार विधानसभा में आरजेडी के 25 समेत महागठबंधन के कुल 35 विधायक हैं, जबकि राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए 41 विधायकों के समर्थन की जरूरत होती है। दूसरी ओर बिहार विधानसभा में एनडीए के कुल 202 विधायक हैं। एनडीए नेता लगातार दावा कर रहे हैं कि विपक्ष के कई विधायक उनके संपर्क में हैं, जिससे क्रॉस वोटिंग की संभावनाएं भी बढ़ गई हैं।

ये भी पढ़ें

Rajya Sabha Elections: रामनाथ ठाकुर को ‘तीसरी पारी’ का इनाम, हरिवंश को 2022 की ‘बगावत’ की सजा! जानिए JDU का पूरा गेमप्लान
पटना
उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bihar news

Published on:

11 Mar 2026 08:30 pm

Hindi News / Bihar / Patna / राज्य सभा चुनाव 2026: बिहार में RJD-AIMIM में तालमेल के संकेत, ओवैसी लेंगे अंतिम फैसला

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

पटना NEET छात्रा रेप-मौत केस: हॉस्टल मालिक को नहीं मिली जमानत, जानिए CBI ने कोर्ट से क्या कहा

पटना हॉस्टल कांड | Patna NEET student rape-murder case
पटना

घर में बंद कर सास की हत्या, बच्चों को लेकर फरार हुई बहू; तलाश में जुटी पुलिस

bihar news, crime news, bihar crime news, patna news
पटना

'नीतीश का राज्य सभा जाना, राम के अयोध्या छोड़ने जैसा…' समृद्धि यात्रा में भावुक हुईं विधायक

Nitish Kumar Samriddhi Yatra, bihar news, bihar politics
पटना

'देश को फिर से लाइन में खड़ा...', RJD ने केंद्र को घेरा; LPG के दाम बढ़ने पर उठाए सवाल

gase crisis, gas in bihar, patna gas, bihar politics
पटना

गहरा सकता है गैस-पेट्रोल संकट! DIG ने जारी किया अलर्ट लेटर, बिहार के सभी DM-SP को दिए सख्त निर्देश

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.