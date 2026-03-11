प्राइवेट पार्ट में मिर्च पाउडर डालकर तड़पाया, फिर बेलन से की पिटाई… सास की हत्या कर बच्चों संग बहू फरार

घटना की जानकारी मिलने पर फुलवारी शरीफ थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। मामले की गंभीरता को देखते हुए FSL (फोरेंसिक साइंस लैब) टीम को भी बुलाया गया। टीम ने सबूत के तौर पर मौके से खून से सने कपड़े, बेलन और मिर्च पाउडर के सैंपल इकट्ठा किए। फिलहाल, आरोपी बहू गुलफशा अपने बच्चों के साथ फरार है और पुलिस उसकी तलाश में छापेमारी कर रही है। परिजनों का कहना है कि गुलफशा को तलाशने पुलिस उसके मायके भी गयी थी, लेकिन वो वहां भी नहीं मिली।