गहरा सकता है गैस-पेट्रोल संकट! DIG ने जारी किया अलर्ट लेटर, बिहार के सभी DM-SP को दिए सख्त निर्देश

LPG Crisis: पश्चिम एशिया (मिडिल ईस्ट) में अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते युद्ध का सीधा असर अब बिहार के लोगों की रसोई और परिवहन व्यवस्था पर पड़ रहा है। हॉर्मुज जलमार्ग (Strait of Hormuz) के जरिए गैस और तेल की सप्लाई में रुकावट के बाद, केंद्र सरकार ने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 लागू कर दिया है। इस बीच, बिहार पुलिस की स्पेशल ब्रांच ने पूरे राज्य में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक बड़ा अलर्ट जारी किया है।