Rajya Sabha Election: एडी सिंह के पास 45 से अधिक विधायकों का समर्थन, विपक्ष ने किया दावा; तेजस्वी ने सिखाया वोटिंग का तरीका

Rajya Sabha Election: बिहार की 5 राज्यसभा सीटों के लिए छह उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने से मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। 16 मार्च को होने वाले मतदान के लिए संख्या बल की चुनौती के बीच तेजस्वी यादव ने कमान संभाल ली है। तेजस्वी ने पटना में हुई एक बैठक में विधायकों को जीत का मंत्र दिया और बताया कि वोटिंग में क्या गलती नहीं करनी है। बैठक के बाद तेजस्वी ने पूरे भरोसे के साथ दावा किया कि विपक्ष के पास पर्याप्त संख्या बल है और उनके उम्मीदवार की जीत पक्की है। वहीं, आईपी गुप्ता ने कहा कि एडी सिंह को 45 से अधिक विधायकों का समर्थन हासिल है।