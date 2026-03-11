11 मार्च 2026,

पटना

Rajya Sabha Election: एडी सिंह के पास 45 से अधिक विधायकों का समर्थन, विपक्ष ने किया दावा; तेजस्वी ने सिखाया वोटिंग का तरीका

राज्य सभा चुनाव को लेकर बिहार में सरगर्मी तेज है। तेजस्वी यादव के आवास पर हुई बैठक में चुनाव को लेकर चर्चा हुई। वहीं आईपी गुप्ता ने दावा किया है कि एडी सिंह को 45 विधायकों का समर्थन है।

पटना

image

Anand Shekhar

Mar 11, 2026

rajya sabha election

राज्य सभा चुनाव में महागठबंधन समर्थित उम्मीदवार एडी सिंह (फोटो- amarendradharisingh.com)

Rajya Sabha Election: बिहार की 5 राज्यसभा सीटों के लिए छह उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने से मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। 16 मार्च को होने वाले मतदान के लिए संख्या बल की चुनौती के बीच तेजस्वी यादव ने कमान संभाल ली है। तेजस्वी ने पटना में हुई एक बैठक में विधायकों को जीत का मंत्र दिया और बताया कि वोटिंग में क्या गलती नहीं करनी है। बैठक के बाद तेजस्वी ने पूरे भरोसे के साथ दावा किया कि विपक्ष के पास पर्याप्त संख्या बल है और उनके उम्मीदवार की जीत पक्की है। वहीं, आईपी गुप्ता ने कहा कि एडी सिंह को 45 से अधिक विधायकों का समर्थन हासिल है।

खरगे और तेजस्वी की बातचीत

दिल्ली से पटना तक विपक्षी नेता चुनाव के लिए जोर-शोर से लगे हुए हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने तेजस्वी यादव से फोन पर बात की और उन्हें कांग्रेस विधायकों के पूरे सपोर्ट का भरोसा दिलाया। खरगे ने खुद भी पार्टी के विधायकों से कॉन्टैक्ट किया है। इस बीच, तेजस्वी यादव ने कमान संभाल ली है, उन्होंने AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान से बात की और उनसे सपोर्ट मांगा है।

45+ वोट का दावा

महागठबंधन का समर्थन कर रहे इंडियन इनक्लूसिव पार्टी के विधायक IP गुप्ता ने दावा किया कि महागठबंधन के कैंडिडेट अमरेंद्र धारी सिंह को 45 से ज़्यादा विधायकों का सपोर्ट है। उन्होंने कहा कि लालू-नीतीश के दौर के बाद, बिहार में नए और युवा विधायक नेतृत्व के लिए तेजस्वी यादव की तरफ देख रहे हैं। हालांकि BSP और AIMIM के विधायकों ने मीटिंग से दूरी बनाए रखी, लेकिन तेजस्वी यादव ने साफ किया कि अख्तरुल इमान के साथ उनकी बातचीत पॉजिटिव रही और बुधवार को दोनों के बीच डिटेल में बातचीत होने की उम्मीद है।

एक भी वोट बर्बाद न हो

मीटिंग के दौरान, तेजस्वी यादव ने विधायकों को राज्य सभा चुनाव के मुश्किल वोटिंग प्रोसेस के बारे में जानकारी दी। उन्होंने विधायकों को सख्त हिदायत दी कि वोटिंग के दौरान कोई गलती न हो। विधायकों से कहा गया कि वे अपनी पसंद के हिसाब से कैंडिडेट्स के नाम के आगे '1' और '2' लिखकर वोट करें।

इलेक्शन कमीशन के नियमों के मुताबिक, वोटिंग के लिए आवंटित किया गया इंटीग्रेटेड वायलेट स्केच पेन ही इस्तेमाल करना होगा। तेजस्वी ने चेतावनी दी कि अपना पेन, पेंसिल या बॉलपॉइंट पेन इस्तेमाल करने पर वोट इनवैलिड हो जाएगा।

जनता का सपोर्ट हमारे साथ

तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार की जनता ने महागठबंधन को भारी वोट दिया है। एक करोड़ 20 लाख लोगों का समर्थन हमारे साथ है। वर्तमान में महागठबंधन के साथ जो संख्या बल है, उसके आधार पर हम अपने राज्यसभा उम्मीदवार एडी सिंह की जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं।

नंबरों का खेल

राज्यसभा चुनाव के मौजूदा गणित को देखें तो एक सीट जीतने के लिए 41 फर्स्ट प्रेफरेंस वोटों के जादुई नंबर तक पहुंचना जरूरी है। मौजूदा विधानसभा संरचना के अनुसार, विपक्षी महागठबंधन (MGB) के पास 35 विधायकों का बेस है, जिसमें RJD के 25, कांग्रेस के 6, लेफ्ट पार्टियों के 3 और आईपी गुप्ता शामिल हैं। ऐसे में, जीत की दहलीज पार करने के लिए महागठबंधन को छह और वोटों की सख्त जरूरत है। अगर वह AIMIM के पांच विधायक और BSP के एक विधायक को मिला ले, तो विपक्ष 41 तक पहुंच जाएगा।

खेला होने का डर या उम्मीद?

इस बीच, NDA के पास कुल 202 MLA हैं, जिससे उसके चार कैंडिडेट की जीत पक्की है, लेकिन उन्हें अपने पांचवें कैंडिडेट के लिए अभी भी तीन और वोटों की जरूरत है। तेजस्वी की नजर उन जेडीयू विधायकों पर है जो नाराज बताए जा रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि बिहार की जनता ने महागठबंधन को 1 करोड़ 20 लाख वोट दिए हैं, यह जनादेश हमारे साथ है। हम अपनी सीट सुरक्षित करने के लिए पूरी तरह आश्वस्त हैं।

खबर शेयर करें:

Hindi News / Bihar / Patna / Rajya Sabha Election: एडी सिंह के पास 45 से अधिक विधायकों का समर्थन, विपक्ष ने किया दावा; तेजस्वी ने सिखाया वोटिंग का तरीका

