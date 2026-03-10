बारात दिखाने के बहाने 6 साल की मासूम से रेप; खून से लथपथ मिली बच्ची, आरोपी नेपाल फरार

पीड़िता के दादा ने रोते हुए बताया कि आरोपी एक रिश्तेदार का बेटा है और अक्सर घर आता था। इस दौरान वह बच्ची के साथ खेलता था। गुस्से में दादा ने कहा, 'वह आवारा था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह अपनी ही बहन के साथ ऐसा करेगा। उसे फांसी मिलना चाहिए, उससे कम कुछ भी मंजूर नहीं होगा।' इस बीच, गांव वालों का कहना है कि वह मासूम लड़की को बारात की भीड़-भाड़ के बीच बहला-फुसलाकर ले गया, और किसी को कानों-कान खबर तक नहीं हुई।