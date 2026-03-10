खेसारी को पवन सिंह के लिए क्यों लग रहा बुरा? बोले- वो 18 साल से निस्वार्थ सेवा कर रहे, फिर भी…

भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के पॉपुलर एक्टर और सिंगर खेसारी लाल यादव ने भोजपुरी स्टार पवन सिंह को राज्यसभा का टिकट न मिलने पर निराशा जताई है। उन्होंने कहा कि पवन सिंह पिछले 17-18 सालों से बिना किसी स्वार्थ के पार्टी की सेवा कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक वह पद या सम्मान नहीं मिला जिसके वे हकदार हैं। उन्होंने कहा कि यह उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन उन्हें पर्सनली दुख है कि इतनी लंबी सेवा के बावजूद पवन सिंह को अभी तक कोई बड़ा पद नहीं दिया गया है।