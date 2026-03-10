खेसारी को पवन सिंह के लिए क्यों लग रहा बुरा? बोले- वो 18 साल से निस्वार्थ सेवा कर रहे, फिर भी…

भोजपुरी स्टार पवन सिंह और खेसारी लाल यादव
भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के पॉपुलर एक्टर और सिंगर खेसारी लाल यादव ने भोजपुरी स्टार पवन सिंह को राज्यसभा का टिकट न मिलने पर निराशा जताई है। उन्होंने कहा कि पवन सिंह पिछले 17-18 सालों से बिना किसी स्वार्थ के पार्टी की सेवा कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक वह पद या सम्मान नहीं मिला जिसके वे हकदार हैं। उन्होंने कहा कि यह उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन उन्हें पर्सनली दुख है कि इतनी लंबी सेवा के बावजूद पवन सिंह को अभी तक कोई बड़ा पद नहीं दिया गया है।
पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान जब खेसारी से पूछा गया कि पवन सिंह को राज्य सभा क्यों नहीं भेजा गया, तो उन्होंने भावुक होते हुए कहा, 'देखिए, बुरा तो लगता है। वह आदमी (पवन सिंह) पिछले 17-18 सालों से बिना किसी स्वार्थ के पार्टी की सेवा कर रहा है। उसने पार्टी के लिए सब कुछ दिया है, लेकिन यह दुख की बात है कि उन्हें अब तक उचित मान-सम्मान या पद नहीं मिला जिसके वह हकदार हैं।'
खेसारी ने आगे कहा, 'शायद उनकी पार्टी के लोग उन्हें इस लायक नहीं समझते। मुझे नहीं पता कि असली कहानी क्या है, लेकिन मैं यह जरूर कह सकता हूं कि जब कोई इतना डेडिकेशन दिखाता है, तो उसे उसका इनाम तो मिलना चाहिए।' खेसारी ने कहा कि वह किसी पॉलिटिकल कॉन्ट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहते, लेकिन एक कलाकार और दोस्त होने के नाते, उन्हें पवन सिंह के लिए बुरा जरूर लगता है।
छपरा से राजद के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ चुके खेसारी लाल यादव ने भी दोबारा पॉलिटिक्स में आने की बात को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि वह खुद को एक आर्टिस्ट के तौर पर देखना पसंद करते हैं और उन्हें नहीं लगता कि उन्हें पॉलिटिक्स में आना चाहिए।
खेसारी ने कहा, 'मैं एक कलाकार हूं और कलाकार ही रहना चाहता हूं। पॉलिटिक्स में आने पर उम्मीदें बहुत बढ़ जाती हैं और अगर मैं उन पर खरा नहीं उतर पाया, तो मुझे खुद बहुत बुरा लगेगा। पॉलिटिक्स में झूठ बोलना पड़ता है, जो मेरे बस की बात नहीं है।' खेसारी ने पूर्व विधायक और बाहुबली नेता सुनील पांडे के इलेक्शन लड़ने के ऑफर को यह कहते हुए विनम्रता से मना कर दिया कि यह उनके बड़े भाई का प्यार है।
खेसारी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के पॉलिटिक्स में आने और उनके जेडीयू में शामिल होने पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि युवाओं का पॉलिटिक्स में आना राज्य के लिए अच्छा है। हालांकि, उन्होंने परिवारवाद के आरोपों पर तंज कसते हुए कहा कि जब कोई आगे बढ़ता है तो सवाल उठना लाजिमी है, लेकिन काम से ही पहचान बनती है।
खेसारी ने टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की जीत पर खुशी जताई। उन्होंने बिहारी खिलाड़ी ईशान किशन के शानदार प्रदर्शन की तारीफ की और कहा कि बिहार का टैलेंट अब हर फील्ड में चमक रहा है।
बड़ी खबरेंView All
पटना
बिहार न्यूज़
ट्रेंडिंग